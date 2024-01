Hacer vinos no indiferentes

No es la primera ocasión que dedicamos esta columna de vino a ese terceto de heterodoxos creadores de vino, que se presentan con el expresivo nombre de fil·loxera. Al modo de muchos viñadores pequeños que empiezan a salpicar nuestro mapa, eligen pequeñas parcelas, dejando que sus singularidades hablen por sí mismas, todo al servicio de un vino que no deja nunca indiferente. En este tinto de nomenclatura también sugeridora, se manejan hasta seis variedades, en un encaje de bolillos del ensamblaje que no es retórico sino atinado.

Lo bonito es que cualquier protocolo de vendimia manual, buena y respetuosa viticultura, fermentaciones separadas en tina, todo suave, no valdrían una higa sino se logara un ejemplar que apetezca ser bebido. Al catador profesional puede deslumbrarle un vino por su rareza y osadía, pero la prueba del nueve es que se siente el tinto a una mesa y la botella pase rápido a mejor vida. Como es la presente. Y eso que no es de aromas muy pujantes en su primer golpe, y se aconseja la espera, preciosa y obligada idea en el mundo enológico, para que se nazcan las evocaciones de muchas golosas frutas.

Además, su paso de boca va adquiriendo matices, es muy armado, nos acompaña lo suficiente para ir buscando juegos de intensidades y mineralidades. Rico, suave pero terso, un regalito fuera de lo convencional.

Bodega: Fil·loxera & Cia

Vino: El cordero y las vírgenes 2019

D.O.: Valencia

Pvp: 26 euros

www.vinosmontenegro.com