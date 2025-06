Paola Luzio: «Queríamos crear una historia de amor entre los artistas y Madrid»

Desde hace casi cuatro años, Madrid cuenta con un rincón artístico muy especial que mezcla amor, ilustración y ciudad: se trata de The Madrileñer, un proyecto editorial inspirado en iniciativas similares en otras grandes capitales del mundo. Su nombre homenajea a The New Yorker, y su esencia está clara: convertir Madrid en protagonista a través de ilustraciones únicas, como si cada una fuese una portada que mezcla belleza y mirada crítica.

La idea nació cuando Paola Luzio —venezolana de origen, madrileña de adopción desde hace más de veinte años— y su socio y cuñado, Gautier, descubrieron un proyecto similar en Shanghái, The Shanghainer, que a su vez se había inspirado en The Parisinier, nacido en París. Decidieron trasladar la idea a Madrid, una ciudad que, aunque muchas veces se compara con otras grandes urbes como Londres o Nueva York, tiene una identidad propia que merece ser contada.

Gracias a la colaboración con la ilustradora y agente Sandra López, consiguieron tejer una red de artistas emergentes y consolidados, que interpretan su historia de amor con Madrid en una pieza gráfica. Desde entonces, The Madrileñer ha ido creciendo poco a poco, con ediciones limitadas, ilustraciones numeradas, y un enfoque más cercano al mundo editorial que al comercial.