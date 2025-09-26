Herido grave un hombre de 30 años tras un accidente de patinete en Usera

Un hombre de unos 30 años se encuentra en estado grave al sufrir la noche de este jueves un accidente de patinete en la Avenida de Córdoba, a la altura del número 27, en el distrito madrileño de Usera.

Una portavoz de Emergencias Madrid ha informado de que el accidente ha tenido lugar sobre las 22 horas cuando el hombre impactó contra un bordillo.

Asistencias de SAMUR-Protección Civil han atendido al accidentado, que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y facial, y presentaba un bajo nivel de consciencia.

El herido ha sido intubado y trasladado grave al Hospital 12 Octubre, ha detallado la fuente, que ha añadido que Policía Municipal toma declaración a testigos y realiza el atestado, ya que, en principio, no hay más vehículos implicados.