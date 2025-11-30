La icónica postal con la que el Ayuntamiento de Madrid felicita la Navidad

Madrid se identifica a las claras. El Silo de Hortaleza, las Torres Blancas, el edificio Capitol, barcas del estanque del Retiro, el Palacio de Cibeles o la Puerta del Sol, con su reloj dando las 23:59 horas, son algunos de los más de 70 hitos cien por cien madrileños que se esconden en la postal con la que el Ayuntamiento felicita la Navidad a la ciudadanía.

En una suerte de 'buscando a Wally' pero cambiando el personaje de gafas, gorro y jersey de rayas blancas y rojas por iconos de Madrid, el Ayuntamiento invita a la ciudadanía a dar con todas esas más de 70 referencias escondidas en el cartel, obra del arquitecto e ilustrador Pablo García Conde, conocido como Polinho Trapalleiro.

Polinho Trapalleiro se ha inspirado en el belén que Carlos III trajo a España y que cada Navidad puede ser contemplado en el Palacio Real, inspiración a la que ha sumado más de 70 'secretos' de la ciudad ambientados en una atmósfera navideña, como muchos de sus edificios más emblemáticos y otros menos conocidos, fuentes y fachadas.

En el cartel "se hace referencia también al pequeño comercio, a los mercados, a la vida de barrio, a las artes, a la historia de Madrid y sus orígenes. Es un dibujo lleno de guiños y detalles de Madrid, con la intención de que madrileños y visitantes se detengan estas Navidades frente al cartel para ir descubriendo cada uno de sus secretos", explicaba el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

En un recorrido por el cartel se puede ver el reloj de la Puerta del Sol marcando las 23.59 horas, preparando a la ciudad para el cambio de año, se intuye una sierra nevada de Madrid entre las Torres Kio, la torre de maternidad del Hospital de la Paz o el depósito de agua de Carabanchel, con su chulapa pintada en este enclave del barrio del Tercio del Terol.

Tampoco pueden faltar las Cuatro Torres, la Puerta de Alcalá y la plaza del 2 de Mayo junto a murales en Lavapiés, el Mercado de la Cebada, la Plaza de la Villa, el Templo de Debod, todo ello recorrido desde un autobús de la EMT, con dirección a la Ermita del Santo pasando antes por Matadero, el Viaducto de Segovia o el Palacio Real. Los Reyes Magos también parece que apuestan por el transporte público cogiendo el Metro para ir a conocer al Niño Jesús.

También hay tiempo para tomarse un chocolate caliente en San Ginés, recorrer después la Casa de la Panadería o algunos de los iconos madrileños que no podían quedar atrás, como el oso y el madroño, Neptuno, el Rastro o las tabernas de la ciudad, además de los gatos que se pueden encontrar en la postal o ciudanos con las camisetas de los distintos clubes de fútbol madrileños.

Y, como en los libros de la infancia, los resultados están al final: en la web navidadmadrid.com se puede encontrar la ubicación de los más de 70 'secretos' que guarda la postal a plena vista.