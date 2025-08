Leganés y el derecho a venir y a quedarse

Esta semana se han publicado unos informes que sitúan a Leganés como una de las ciudades donde más demanda hay y donde es más difícil acceder a una vivienda libre.

Por un lado, se viene a demostrar que Leganés es una ciudad que está en boga por diferentes motivos: parque tecnológico, buenos servicios públicos, excelente oferta cultural, ocho millones de metros cuadrados de zonas verdes, instalaciones municipales donde más de 60.000 personas practican deporte y por supuesto, estar en la región más próspera de España y ser la puerta de acceso a la capital del Reino.

Por otro lado, se demuestra también la escasez de viviendas que hay en nuestra ciudad. Las viviendas no surgen como setas de la noche a la mañana, requiere de unos procedimientos administrativos de largo plazo para que puedan ver la luz determinados proyectos. Ya que soy el alcalde de una ciudad de origen agricultor puedo señalar que es necesario «sembrar para poder recoger los frutos». Y lo que hemos sufrido en Leganés desde un punto de vista de la vivienda, por la dejación de funciones de los gobiernos socialistas, es una sequía que nos ha llevado a tener una tierra árida donde no había cosecha que recoger.

Quienes me conocen saben que no soy de esconder la realidad. Y la realidad es que Leganés arrastra un déficit grave de oferta residencial. Muchos jóvenes no encuentran una alternativa viable para independizarse. Muchas familias, que quieren, no pueden instalarse en nuestra ciudad. Y el parque público de vivienda se ha quedado corto.

Por eso, desde que asumimos el gobierno municipal, nos marcamos un objetivo muy claro: reactivar de forma decidida las políticas de vivienda. Y había que trabajar en el corto, en el medio y en largo plazo. Y hoy puedo decir que ese cambio ya ha comenzado. Lo estamos haciendo con hechos, no con palabras ni con humo, como hace Sánchez.

En el corto plazo, la Empresa Municipal del Suelo (Emsule) ha retomado su función esencial, hacer viviendas. Hoy avanzan las obras de 350 viviendas en la zona de Puerta de Fuenlabrada y en Solagua, que entregaremos a partir de este otoño.

En el medio plazo, ya hemos puesto en marcha desde el Ayuntamiento un nuevo plan para levantar otras 450 viviendas en alquiler asequible.

Pero no nos quedamos ahí. En estos meses hemos activado también el mayor desarrollo urbanístico que ha vivido Leganés en décadas: el proyecto «Puerta de Madrid». Un gran espacio de transformación urbana que acogerá hasta 3.800 viviendas nuevas, de las cuales 1.500 serán libres, otras 1.500 estarán en un régimen similar al del Plan Vive de la Comunidad de Madrid y 800 viviendas serán protegidas. Eso supone más de 3.800 viviendas a precios asequibles en los próximos años, diseñadas con criterios de sostenibilidad, movilidad y equilibrio social. Pero además no solo pensamos en las acciones de lo público, también buscamos la colaboración privada, por ello se ha puesto también en marcha el Plan Estratégico Municipal, que nos permitirá identificar aquellas zonas de la ciudad que queramos transformar en el futuro y que nos permita crecer tanto en número de viviendas como en la actividad económica.

Nuestro compromiso es firme: garantizar que quien quiera vivir en Leganés, pueda hacerlo

Sé que aún queda mucho por hacer. Sé también que el problema no se resolverá en unos meses. Pero hoy Leganés tiene una hoja de ruta y un gobierno decidido a cumplirla.

No estamos improvisando. Estamos corrigiendo una inercia de abandono. No estamos especulando con el suelo, estamos recuperando su función social. No estamos prometiendo titulares, estamos sembrando para construir hogares.

El reto de la vivienda no es solo económico. Es también un reto de convivencia. Nuestro compromiso es firme: garantizar que quien quiera vivir en Leganés, pueda hacerlo. Que el derecho a quedarse sea tan real como el de venir.

Habrá quien mire solo las cifras. Nosotros miramos también a las personas. Por eso la política de vivienda se ha convertido en una prioridad absoluta para este equipo de gobierno. Porque detrás de cada metro cuadrado hay un proyecto de vida. Y no hay mayor responsabilidad para un alcalde que ayudar a hacerlo posible.

Leganés necesita más vivienda, sí. Pero también necesita más esperanza. Y eso, paso a paso, decisión a decisión, ya está en marcha.

*Miguel Ángel Recuenco es alcalde de Leganés