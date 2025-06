Llamamiento de la Guardia Civil para encontrar al asesino de la recién nacida encontrada en una planta de reciclaje

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para resolver el caso de la recién nacida que fue hallada muerta el 12 de diciembre de 2024 en una planta de reciclaje del municipio madrileño de Loeches.

Según la investigación policial, las nuevas pistas indican que las bolsas de basura donde se encontró el cadáver procedían de contenedores instalados en el distrito de Puente de Vallecas y que la niña era de origen latinoamericano.

Esto se suma a la información revelada en febrero que indicaba que la niña fue asesinada de forma violenta con tan solo cinco días de vida.

Muerte violenta

La investigación ha logrado determinar que la niña habría nacido con vida y sus restos muestran indicios de muerte violenta, según destacó la Guardia Civil en un comunicado. No en vano, y según avanzó LA RAZÓN el pasado diciembre citando a fuentes judiciales, la pequeña parecía presentar síntomas de asfixia.

Las pesquisas continúan abiertas por lo que la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana para el total esclarecimiento de los hechos y pide que cualquier persona con información de interés contacte a través del número 062.

Los restos de la pequeña fueron encontrados por una de las trabajadores del centro de reciclaje en una zona de la aguja de prensado.

En una primera instancia, una de las trabajadores localizó los restos del cadáver del bebé en la zona de aguja de prensado. Lo primero que pensó es que se trataba de un muñeco pero pronto se dio cuenta del terrible hallazgo. Llamó a su encargado y éste se puso en contacto con los servicios de emergencias. Durante la inspección ocular se localizaron distintas partes del cuerpo.

Los investigadores tomaron muestras del ADN del cuerpo, precintaron dos bolsas de basura compactadas para su posterior análisis en búsqueda de más restos cadavéricos y procedieron a hisopar las zonas próximas al lugar del hallazgo.

Tercer bebé encontrado muerto

Este fue el tercer bebé localizado muerto en Madrid durante el año pasado. De hecho, los tres casos guardaban similitudes. No tenían mucho tiempo de vida y, por el momento, no se ha podido localizar a la familia. El primero de estos casos se produjo el 12 de mayo cuando fue hallado un menor entre los cubos de basura del distrito de Barajas. En su caso, no tenía signos de violencia.