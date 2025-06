La bebé abandonada en Loeches: cinco días, sudamericana y posible muerte violenta

Los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2024. En torno a las 1:46 horas, operarios de la planta de reciclaje de Loeches descubrieron los restos cadavéricos parciales de un bebé. Entonces, llamaron a la Guardia Civil. Varias horas después, los agentes realizaron el levantamiento del cadáver y el traslado hasta el Instituto de Medicina Legal para la realización de la autopsia.

Medio año después, la Guardia Civil ha confirmado, en base a los avances de la bautizada como «operación Natal», que la bebé encontrada muerta en la planta era una niña de origen sudamericano, tenía apenas cinco días de edad, y que había sido arrojada a un contenedor de basura del distrito madrileño de Puente de Vallecas, informa Efe.

Las pesquisas han logrado averiguar que las bolsas de basura donde fueron hallados los restos humanos procederían de contenedores instalados en Puente de Vallecas, a la par que han permitido determinar que la niña habría nacido con vida y sus restos muestran indicios de muerte violenta, según destacó la Guardia Civil en un comunicado. No en vano, y según avanzó LA RAZÓN el pasado diciembre citando a fuentes judiciales, la pequeña parecía presentar síntomas de asfixia.

El Instituto Armado ha señalado que las investigaciones aún continúan abiertas y han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para ayudar al total esclarecimiento del delito. Así, han solicitado que toda aquella persona que pudiera tener información de interés se ponga en contacto con la Guardia Civil o a través del teléfono 062.

Tercer bebé

Este fue el tercer bebé localizado muerto en Madrid durante el año pasado. De hecho, los tres casos guardaban similitudes. No tenían mucho tiempo de vida y, por el momento, no se ha podido localizar a la familia. El primero de estos casos se produjo el 12 de mayo cuando fue hallado un menor entre los cubos de basura del distrito de Barajas. En su caso, no tenía signos de violencia.

Para el segundo episodio hay que remontarse al 25 de junio. Un empleado de Valdemingómez encontró el cadáver de un pequeño. Por las investigaciones posteriores, se sospecha que llegó al lugar en un contenedor amarillo. La Policía Nacional aún tiene abiertas las pesquisas por ambos casos.