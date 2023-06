Lobato advierte a Ayuso que estará vigilante “para evitar el desfalco de lo público”

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, prometió hacer una “oposición seria fiscalizando milimétricamente cualquier abuso”. Es más, aseguró que propondrá alternativas al minuto siguiente. Pero culpó a la presidenta regional de “haber perdido la ocasión demostrar la diferencia entra mayoría absoluta y absolutismo”, dijo en la segunda sesión de investidura que se celebra en la Asamblea de Madrid.

“Vamos a tener un plus de rigor. Nos vamos a asegurar de que esta mayoría absoluta no va a ser un desfalco de los público y un abuso de la mayoría absoluta. Los ciudadanos no les han dado un cheque en blanco”, dijo. Aunque acto seguido se mostró dispuesto a participar en un diálogo de grandes acuerdos, como los que tienen que ver con lo que tienen que ver con las tres grades transiciones: la energética, la digital de la economía y la transición social. “Serán una amenaza si no somos capaces de entenderlas”, advirtió.

Lobato reprochó a Ayuso que en su discurso de investidura no hablara de hacer de la Comunidad una región plenamente accesible, de la reforma del Estatuto de Autonomía, del aumento del precio de los comedores escolares, de que haya 17.000 personas en la lista de espera para una plaza en una residencia, de que no haya los parques de bomberos prometidos ni tampoco el aumento de la plantilla de bomberos prometido, de su “inacción” en materia de salud mental, de que no haya “ninguna propuesta ambiciosa en materia de prevención y promoción de la salud”, de sus promesas incumplidas en vivienda, o de que no exista oferta pública de plazas de Educación Infantil suficiente.

Conclusión: “Hizo copia pega de su discurso de 2019 y 2021 y no marcó fechas ni compromisos concretos. Falta una visión y un propósito de región porque Madrid es un cañón. Toca que Madrid suba de nivel. Deberíamos aspirar a consensuar como región”, sentenció.