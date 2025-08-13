Madrid da por controlado el incendio de Tres Cantos que ha arrasado 2.000 hectáreas

El incendio declarado en Tres Cantos se ha dado por controlado tras una noche más favorable de lo previsto, gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas después de las tormentas y fuertes vientos registrados en la tarde de ayer. La decisión se ha tomado en la reunión del comité asesor del INFOMA, presidida por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, celebrada en el Puesto de Mando Avanzado, tal y como ha informado la Comunidad de Madrid.

Durante el encuentro, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los incendios ocurridos en Tres Cantos y León.

El paso a situación operativa cero comenzó ayer por la tarde con el desescalado de medios: se retiraron los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), del Ayuntamiento de Madrid y parte de los recursos de la Comunidad de Madrid (bomberos, brigadas forestales, agentes forestales y personal del SUMMA 112).

Actualmente, permanecen desplegadas seis dotaciones para labores de enfriamiento y vigilancia, que se prolongarán varios días. Paralelamente, agentes forestales de la Comunidad de Madrid continúan con la investigación sobre el origen del fuego, en coordinación con la Policía Judicial de la Guardia Civil y el Seprona, ha detallado la Comunidad.