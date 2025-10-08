Alcalá de Henares abre hoy su espectacular Mercado Cervantino

El Mercado Cervantino de Alcalá de Henares abrirá desde este miércoles hasta el domingo con 400 puestos y unas 300 actividades, una de las principales atracciones de la Semana Cervantina y declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Se trata de una manifestación cultural que anualmente concita más de 300.000 visitas, dos kilómetros de puestos representativos, con cientos de actuaciones, representaciones culturales y ofertas gastronómicas.

Además de los puestos con diferentes temáticas que se instalarán en las principales calles del centro histórico, la programación se completará con múltiples actividades como el teatro en el Corral de Comedias ubicado en la Plaza de Palacio, el Festival de Música Celta, que tendrá al gaitero Carlos Núñez como estrella internacional protagonista o las justas de caballeros en la Huerta del Obispo que volverán a hacer las delicias de grandes y pequeños.

Los visitantes también podrán disfrutar del Campamento del Siglo XVII, del Campamento de Orcos, la Escuela de Esgrima, la exposición de cetrería, atracciones infantiles o diferentes pasacalles y espectáculos como 'Oisôh' con marionetas gigantes o 'Panem et circenses', ambos en la Huerta del Obispo.

Y la compañía La Recua donde Don Quijote y Sancho volverán a ser los mejores embajadores de este Mercado Cervantino. La teniente de alcaldesa y concejala de Turismo, Isabel Ruiz Maldonado, ha explicado que "el Mercado Cervantino es el producto turístico perfecto".

"Divierte a los visitantes, exhibe lo mejor de la ciudad de Cervantes durante unos días, muestra el Patrimonio de la Humanidad y es sostenible medioambientalmente y económicamente. La ciudad entera se vuelca para recibir a sus visitantes", ha señalado.