Madrid ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad

Llega uno de los momentos más esperados del año, en el que todo el mundo vuelve a sentirse como un niño. Aunque tan solo sea octubre, ya se puede ver el turrón y los polvorones en los supermercados, incluso a los grandes artistas cantando sus canciones navideñas, como Mariah Carey con su mítico 'All I want for Christmas'. Es el momento en el que los niños ya están pensando en sus regalos, los adultos en las rebajas para comprar a un precio menor y los más mayores sólo esperan volver a reunirse con toda su familia.

En los últimos años, muchas han sido las ciudades españolas que han implementado una mayor parte de su presupuesto para el decorado navideño. Todo es por la carrera que mantienen por ver quién tiene el mejor encendido de toda España. Málaga, Barcelona, Valencia o Vigo que empezó la instalación de luces en verano, ya que quiere seguir a la cabeza de esta lista, aunque al parecer este año no se lo van a poner fácil. Cádiz se gastará, este año, el doble que la actual ganadora, un total de 17 euros por vecino.

Día y hora del encendido navideño en Madrid

La capital es uno de los lugares en los que se respira un gran espíritu navideño. La ciudad se adorna y hace sentir la magia a todo el mundo, pero también es momento de ajustar la agenda y buscar todos los preparativos para una Navidad perfecta. Sin embargo, todos los madrileños guardan un hueco para el día en el que su ciudad se ilumina, y este año ya puedes tacharlo en el calendario porque será el próximo 28 de noviembre.

Aunque parece que este año tendrán que esperar un poco más, la iluminación de 4.4 millones de euros, cuenta con varias novedades. Siendo una de las ciudades que espera un poco para ponerlas, este año el Ayuntamiento a anunciado en su página web que, el alumbrado compuesto por cerca de 12 millones de bombillas, será tipo led de alta eficiencia energética. Una de las grandes novedades, serán las luces diseñadas por niños de primero y segundo de primaria que se presentaron al concurso escolar de dibujo que se convocó desde la alcaldía el pasado mes de marzo.

Calles, plazas y edificios estarán iluminados con millones de lámparas que cumplen con los más estrictos requisitos de respeto al medio ambiente y eficiencia energética. El encargado este año de dar comienzo a este gran momento, será el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, en un acto que se celebrará en la Puerta del Sol.

¿Qué hacer en Navidad por Madrid?

Cuando llega el invierno, siempre apetece más quedarse en casa. Sin embargo, con la llegada de la época navideña, todo el mundo sale y lo difícil es parar quieto. Además, existen miles de planes que se pueden hacer en estos días tan señalados y así poder disfrutar de un buen momento con aquellos que más que más queremos.