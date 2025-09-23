Madrid muestra su colección de fotos de autor en "14 millones de ojos"

La Comunidad de Madrid presenta la exposición "14 millones de ojos. Colección, fotografía, público", una muestra que reúne destacadas obras de fotografía de autor en la Sala Canal de Isabel II. La exhibición, de entrada gratuita, podrá visitarse hasta el 11 de enero de 2026 e incluye 175 imágenes, además de materiales de archivo y fotolibros procedentes del fondo del Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M). Comisariada por Olga Fernández López, supone un recorrido por la labor expositiva y patrimonial desarrollada por el Gobierno regional a lo largo de más de tres décadas, que ha consolidado este espacio como uno de los referentes en este ámbito a nivel nacional. Incluye obra de más de 100 autores como Alberto García-Alix, Cristina García Rodero, Ramón Masats, Carmela García, Ouka Lele, Joan Fontcuberta o Pilar Pequeño, entre otros, organizada en torno a cuatro temas: Madrid, la fotografía española en los noventa, el cuestionamiento del medio y los cuerpos que la habitan. La planta baja se presenta al espectador como un viaje por Madrid y sus ciudadanos a través de las lentes de artistas como Ouka Lele, Luis Baylón o Ramon Masats que, en su mayoría, han expuesto de forma monográfica sus trabajos en la Sala Canal de Isabel II durante los 2000 y que han sido galardonados con el Premio de Cultura que concede el Ejecutivo autonómico. En el siguiente nivel, se representa una foto fija del periodo 1993-2000; una reconstrucción parcial de las muestras colectivas de la Sala Canal de Isabel II que dibuja la realidad de la fotografía española de esa década, con obra de Jana Leo, Javier Campano o Chema Madoz. La segunda, por su parte, se plantea como una reflexión sobre el medio fotográfico que se produce a finales de los noventa, a través de instantáneas de autores como Paula Anta, Pilar Pequeño o Joan Fontcuberta. Un cuestionamiento sobre su capacidad para reflejar la verdad, sus paradojas y ambivalencias. La tercera planta gira en torno al papel de los cuerpos, más allá del retrato y el desnudo tradicionales. En él se incluyen algunas de las adquisiciones más recientes de la colección, como Costa Badía o Carmela García. La exposición se completa con un catálogo que cuenta con textos de la comisaria y Juliane Debeusscher, especialista y profesora universitaria, y ofrece un programa paralelo de actividades que incluyen visitas guiadas para público individual, también en lengua de signos, escolares y talleres en familia, entre otras. Incluye folleto informativo en Lectura Fácil o préstamo de sillas de ruedas y de bucle magnético portátil a disposición de las personas con discapacidad.