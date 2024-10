Madrid, pionera en España en el uso de una terapia contra el cáncer de piel no melanoma

La Comunidad de Madrid ha sido pionera en España en el uso de una terapia de Medicina Nuclear para el abordaje del cáncer de piel no melanoma. Este tratamiento, desarrollado en el Hospital público Universitario 12 de Octubre, es una resina que alberga un radiofármaco contra esta patología oncológica. Se trata de una alternativa para pacientes con unas características determinadas y que no son candidatos a las terapias convencionales. La técnica presenta escasos efectos adversos y altas tasas de respuesta positiva. Asimismo, este procedimiento tiene carácter ambulatorio y no precisa anestesia, por lo que resulta muy útil para este perfil de enfermos, en su mayoría de edad avanzada. Consiste en la aplicación de una fina capa de resina marcada con el radiofármaco Renio-188, que actúa al entrar en contacto con la lesión. Cada persona recibe la dosis radioactiva calculada de forma personalizada. Se administra en una sesión única y es indoloro, con la ayuda de un aplicador similar a un pincel sobre un apósito transparente que cubre la lesión, siguiendo siempre medidas de protección radiológica. El paciente únicamente tiene que esperar a que transcurra el tiempo calculado - habitualmente entre 30 y 180 minutos de media- y es dado de alta de manera inmediata, requiriendo tan solo cuidados de hidratación y protección solar en la zona de la lesión. La terapia se aplicó por primera vez en junio de este año a dos personas que, tras tres meses de seguimiento han respondido de forma satisfactoria, actualmente no presentan evidencia de enfermedad. Además, no han experimentado toxicidades derivadas del mismo, junto a un resultado estético muy bueno.

Sobre el estudio

. Estudios recientes muestran mínimas tasas de recaída, lo que la convierte en una técnica con eficacia similar o incluso superior a la cirugía, que es el tratamiento estándar. Su administración es asumida por profesionales del servicio de Medicina Nuclear de este Hospital, en estrecha colaboración con el servicio de Dermatología, que se encarga de la selección de los candidatos y la planificación.

La incorporación de esta tecnología tiene su origen en la experiencia acumulada por destacados profesionales del Servicio de Medicina Nuclear del 12 de Octubre. El equipo evaluó la eficacia de la respuesta a esta terapia, los resultados estéticos y la toxicidad en 47 pacientes tratados en el Hospital Sant’ Orsolla-Malpighie en Italia. Estos datos se presentaron en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular en 2022. El centro representa un ejemplo más de la estrategia de vanguardia marcada por este hospital madrileño en la incorporación de nuevos procedimientos a su cartera de servicios, en aras de la eficiencia en el uso de los recursos y la mejora de la calidad de vida.