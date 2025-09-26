El madrileño Carlos Soria bate el récord mundial al coronar con 86 años la cima del Manaslu

El alpinista madrileño Carlos Soria, a sus 86 años, ha hecho historia en el montañismo mundial este viernes al convertirse en la persona de más edad en coronar una cumbre de más de 8.000 metros, tras alcanzar la cima del Manaslu (8.163 m) en Nepal.

Soria alcanzó la cumbre a las 5:30 de la mañana, hora local, según confirmó a Efe Mingma Sherpa, director de Seven Summit Treks, la agencia que organizó la expedición. "Ahora es el escalador de más edad del planeta en alcanzar un pico por encima de los 8.000 metros", afirmó Sherpa. "Está a salvo y descendiendo", agregó.

Además de sus hazañas en los ochomiles, Soria también completó el desafío de las Siete Cumbres -la más alta de cada continente- después de cumplir los 70 años.

La hazaña pulveriza el récord anterior, que ostentaba el japonés Yuichiro Miura, quien escaló el Everest en 2013 a los 80 años.