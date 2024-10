Manuel Turizo: «Madrid es un cuadro de gente paseando, fiesta y croquetas de jamón»

Aquí se siente como en casa, donde ha grabado parte de su nuevo trabajo, «201», numero del domicilio en el que creció en Colombia y que demuestra que no olvida sus raíces. Su primer adelanto –junto a Kapo– ha sido «Qué Pecao», que seguramente presente hoy, a las 13:00, en la Puerta de Alcalá ante decenas de miles de personas para celebrar la Hispanidad. El concierto de su vida.

¿El éxito de sus últimas canciones en TikTok es premeditado?

En verdad no. Yo busco que mi trabajo sea orgánico de principio a fin, aunque obviamente las redes son un medio de comunicación más. Pero que ellos lo compartan en sus perfiles es algo que no se puede provocar, sino que surge de forma espontánea.

¿Imagina realmente la dimensión del concierto de este sábado en el corazón de Madrid?

He visto vídeos de los conciertos de Carlos Vives y Camilo el año pasado. Se ve inmenso.

¿Qué le parece esta apuesta de Madrid por sacar la música a la calle?

Me parece un acierto de esta Comunidad al cien por cien. Y estoy muy orgulloso de que hayan confiado en mí para una fecha tan especial. Es un día que se prepara para que todo el mundo se integre en un mismo espectáculo, con familia y amigos. Para mí la Hispanidad significa integración. Seguro que va a haber una «vibra» increíble.

¿Cómo recuerda la primera vez que vino a Madrid?

Estaba muy ilusionado. Aún me acuerdo del Hotel Vincci de Gran Vía en el que me alojé. Actuaba en una discoteca en la acera de enfrente. Solo tenía 17 años, vivía todo por primera vez, estaba empezando mi sueño. Para mí todo era irreal.

¿Era demasiado joven para recibir tal éxito?

Hace ya siete años, pero aún lo recuerdo muy emocionante. Obviamente, te toca aprender muchas cosas por el camino, a marchas forzadas, te caes, te equivocas, además de muchas cosas que cambian en tu vida personal. Pero siempre lo he vivido como una bendición. Fue la oportunidad para vivir de lo que me gusta, de lo que soñaba.

Ahora que Karol G ha llenado cuatro «Bernabéus» y después de haber actuado con Coldplay, ¿sueña con cotas todavía más altas?

Por su puesto. Ojalá conseguir lo de Karol G aquí. Y por pedir colaborar con alguien, me encantaría con Bruno Mars. Me parece el artista total. Creo que no hay instrumento ni estilo que se le resista. Es un referente.

Aunque el desamor es una temática universal más que recurrente, ¿cómo consigue que estrofas se conviertan en lemas generacionales con los que se identifique medio planeta?

Me gusta escribir los temas como si estuviese contando historias, aunque dejando espacio para alguna inspiración más poética. Hablo de lo que nos pasa. Por eso menciono tanto las redes sociales, porque ya no mandamos cartas. Creo que la forma más rápida para que alguien se sienta identificado con lo que haces es compartir lo que piensas todo el tiempo, lo que llevas dentro. Nunca podría hablar de algo que no siento o no he vivido. Mi vida es real y mi música también.

Su crecimiento ha ido en para lelo con el de otros artistas como Bizarrap. ¿Esa colaboración es posible?

No le conozco personalmente, pero por supuesto que sigo su trabajo. Me encanta que haya sido capaz de crear un concepto propio. Lograr eso es brutal.

¿En su último encuentro con Ibai, hablaron de trabajar juntos en la próxima Velada del Año?

No, pero habría que hablarlo. Estaría muy chévere. Sigo desde siempre los eventos que hace y su contenido.

Durante su último trabajo, «201», ha tenido la oportunidad de pasar tiempo en Madrid.

Sí, parte del álbum está grabado aquí. Pero también quería que fuese como una fiesta de donde yo vengo de lo que yo soy. Sobre todo estoy muy ilusionado porque puede ser la primera vez que venga con mi tour a Europa, más allá de los festivales. Me encantaría cumplirlo en 2025.

Tras un parón de un año, Quevedo ha decidido volver. ¿Es sano que nos acostumbremos a este tipo de carreras?

Creo que eso es algo muy personal de cada artista. Estoy convencido de que hay que fluir como cada uno considere y parar si lo consideras necesario.

Para Manuel Turizo, esta capital es...

Como un cuadro hermoso de gente paseando. Pero también es fiesta y croquetas de jamón.