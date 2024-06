Mariano de Paco: «Sánchez ha abandonado la cultura en favor del nacionalismo»

Madrid bate récords en llegadas de turistas, pero aún hay margen para seguir creciendo. Por eso el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha llegado a Miami para promocionar Madrid con una idea muy clara: presentar a los touroperadores las características del modelo madrileño de la mano de una línea aerea como Iberia y encontrar los puntos de conexión con Miami, la segunda ciudad americana que emite mayor número de turistas interesados por visitar Madrid. Pero el turismo también va de la mano de la cultura y, de momento, De Paco ya ha conseguido que el mayor mecenas del mundo de arte africano y latinoamericano contemporáneo, Jorge Pérez, esté interesado por tener en Madrid un lugar permanente donde exponer su extensa y valiosa colección.

Madrid dicen que es la «Miami europea», ¿qué ha venido a hacer la Administración regional a la verdadera Miami?

Madrid es mucho más que la «Miami europea», aunque ambas destacan por la atracción de turistas. La región tiene su propia idiosincrasia y su forma de recibir al visitante y, sobre todo, tiene esa amplísima oferta que se completa con la cultura, el patrimonio, el ocio, la naturaleza y todo lo que ofrece una ciudad muy abierta, mestiza y colorida que tiene el español como elemento fundamental de cohesión. Es un lugar único en el mundo. A Miami hemos venido a presentar Madrid como destino turístico porque EE UU es el lugar de mayor emisión de turistas. Casi un millón nos han visitado en el último año. Le siguen Colombia y México.

¿Qué previsión de crecimiento hay del turismo norteamericano que puede venir a Madrid?

El turismo está creciendo a un ritmo que supera el 25% y lo que intentamos con nuestra presencia en Miami es que se supere ese millón de turistas americanos ya que muchos de ellos provienen de Miami. Más de 400.000 vinieron de aquí y es el principal emisor de visitantes después de Nueva York. Queremos seguir incentivando este turismo y convertir Madrid en ese lugar que acoge con elementos de la oferta cultural que son únicos como, por ejemplo, los musicales. Por poner un ejemplo, somos el único lugar del mundo donde los visitantes de habla hispana pueden ver musicales en español. Madrid es un lugar que no es de paso.

¿Cuál es la media de estancia en la región?

La del turista americano llega ya casi a la semana. Hemos subido en la media de estancia, pero queremos que se amplíe la estancia no solo en Madrid capital, sino también en toda la región, lo mismo que el gasto turístico, que ya se ha incrementado. Los turistas están influyendo en el avance y el progreso de la economía.

Los hoteleros casi no se creen el volumen de reservas que están teniendo por el aumento de visitantes. ¿El turismo en Madrid tiene un techo? ¿El sector está inmerso en una burbuja?

Siempre hay un tope. En la mesura está la virtud y trabajamos precisamente en eso. Nuestras competencias están en la ordenación del turismo, que pasa por no llegar a ese tope y que nunca se supere.

¿Y dónde se sitúa ese tope?

Está muy por encima de donde nos encontramos ahora, no podría decir que hay una cifra exacta, pero ni siquiera la capital ha llegado a ese tope. Nosotros estamos trabajando en el turista de alto valor, de poder adquisitivo que no visita solo la capital, sino la región y amplia su estancia, con lo que también se incrementa su gasto. Las políticas de la Comunidad no van destinadas al aumento sin freno de turistas, sino a la cualificación del visitante, a conseguir que sea de alto poder adquisitivo. Se trata de generar mayor economía. Partiendo de estas premisas, Madrid todavía tiene margen. Hay que tener en cuanta que tenemos cinco lugares en la región Patrimonio de la Humanidad.

¿Qué está haciendo la Comunidad para conciliar la vida del residente madrileño con la del visitante?

Todos somos visitantes cuando viajamos y hay que tenerlo en cuenta. No hay unos que invaden y otros que son invadidos. La conciliación es una prioridad para el Gobierno regional y en eso estamos trabajamos. Con respecto a los pisos turísticos, nosotros hemos encarado un plan que tiene que ver con nuestras competencias: con la ordenación del turismo. Una vez que el Ayuntamiento ha sacado su plan, nosotros vamos a aumentar los inspectores, el flujo de comunicación de datos de los turistas que nos visitan y los elementos que la práctica o las propias sentencias de los tribunales nos han dicho. Por ejemplo, que no pueda haber viviendas de uso turístico (VUT) en pisos de protección oficial, que las comunidades de vecinos puedan decidir si en su condominio puede haberlas o no o que haya una concienciación en el propietario del VUT para que no haya una afectación al descanso del vecindario... Nosotros vamos a ir ordenando todo esto. Queremos que todo el que se dedica a este mercado cumpla la legalidad.

¿Qué le parece el intento del Gobierno de modificar la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los VUT en vecindarios? ¿Cree que los cambios pueden derivar en turismofobia?

No hay turismofobia, eso se lo han inventado quienes quieren que esto vaya mal. Todo lo contrario. El turismo es positivo porque influye directamente en la economía y la creación de empleo y el PIB. Evidentemente, lo que hay que hacer es organizar la actividad para que no cause perjuicio a un tercero. La solución no es intervenir los pisos turísticos, como quiere el Gobierno, y luego pensar cuando hacer la norma. ¿Pero qué es esto? Sería todo lo contrario, primero habría que hacer una regulación. El Gobierno de Pedro Sánchez debe dejar de tutelar al empresario y al ciudadano y de generar inseguridad. Europa ya está legislando para que las VUT funcionen bien y el Gobierno español dicta normas como si fuera una competencia suya con un tono totalitario. Nos vende normativa europea como si fuera iniciativa del Gobierno. ¿Y qué pasa con el ministro de Industria, no tiene nada que decir?

¿No nos vamos a ver como Cataluña, Baleares o Canarias con los pisos de uso turístico?

No. No es el caso de Madrid. Dentro del parque de vivienda, el porcentaje dedicado a uso turístico es muy pequeño y eso no genera el problema de la vivienda, sino la inseguridad jurídica y el aumento global de los precios. El Estado es el que tiene que coordinar todo eso. Toda actividad puede causar un perjuicio, pero hay que ordenar, no intervenir, como hace el Gobierno central. Nosotros lo estamos haciendo. En Madrid descendieron en 2023 las viviendas de uso turístico casi un 13%, frente al resto de España donde el incremento es del 5%. ¿A qué se debe esto? A políticas como la que estamos haciendo nosotros. Ya hay más de diez proyectos de crear nuevos hoteles en Madrid. Actualmente, ha aumentado un 9% el número de hoteles y disminuyendo un 8% las VUT. Hay que generar políticas para que nadie tenga un perjuicio.

Adentrándonos en temas culturales, ¿confiaba en que el Gobierno de España iba a comprar la casa de Vicente Aleixandre, en lugar de haberlo tenido que hacer la Comunidad?

-Yo mismo se lo pedí, pero el problema de fondo es que el PSOE ha abandonado la cultura, porque no le interesa, en pro de un discurso nacionalista y reduccionista, porque lo necesita. Ya nos hizo sonreír que Iceta fuera ministro de Cultura, pero ahora nos hace llorar que el PSOE se la ceda a Sumar y pongan de ministro a Urtasun, con continuas ocurrencias, despreciando a la cultura. Eso lo ha permitido el PSOE. Es una sinrazón. Es una aberración, una frivolidad y una desvergüenza que el ministro Urtasun diga que la cultura la hace cualquiera. Pues no, la hacen los profesionales.

Uno de los objetivos era convertir Madrid en el epicentro de la música en Español. ¿Esto lo hemos conseguido ya?

Estamos en camino de hacerlo porque Madrid tiene al frente a un Gobierno que siempre quiere más. Nunca vamos a llegar a nuestro límite.

¿La tauromaquia podría tener los días contados en Madrid con un Gobierno central como el actual?

No se va a cambiar la ley porque todo es un anuncio efímero. El PSOE solo busca el enfrentamiento. La tauromaquia es nuestro patrimonio cultural, es la historia que ha conformado nuestro país, está en la literatura, la pintura, la danza...No está en peligro porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid la va a seguir defendiendo como lo está haciendo.