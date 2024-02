Marlaska blinda Mercamadrid ante las protestas de los agricultores

El conflicto está lejos de solucionarse. Las reivindicaciones de los agricultores esperan respuesta del Gobierno. Y no llega. Al menos nada más que anuncios en sede parlamentaria. Con todo, el Ayuntamiento de Madrid no espera grandes afecciones este jueves en el tráfico por las protestas convocadas por agricultores, que han ocasionado problemas de circulación en otras vías de entrada a la capital, y ha pedido que se escuchen las demandas de estos profesionales. Al menos así ha sido ayer. Otra cosa es este jueves o los próximos días. Nadie se atreve a aventurar que no existan problemas este mismo viernes.

Con todo, en centros logísticos como Mercamadrid se ha reforzado dispositivo policial preventivo. A primera hora de esta mañana se podía percibir un discreto dispositivo de seguridad, con dos furgonetas de Policía Nacional en la entrada, en modo preventivo.

Así, la situación, en Mercamadrid, está siendo de normalidad. Tan solo, un pequeño grupo de agricultores de Ávila que intentó acceder a la zona fue inmediatamente desalojado sin mayores complicaciones. Para el Ministerio del Interior, Mercamadrid es una "línea roja" para los manifestantes por su carácter estratégico para la economía.

El Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente, ha tomado la decisión, desde un primer momento, de poner coto a posibles incidentes y 600 antidisturbios se han desplegado en diferentes puntos estratégicos: 300 efectivos ya estarían desplegados en las calles y otros 300 se encuentran a la espera, en situación de alerta, por si fuera precisa su intervención.