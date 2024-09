Lo mejor del sector gourmet en Madrid

La labor de los productores y productos nunca se pone suficientemente en valor en el mundo de la gastronomía. Que sí, que la genialidad de los chefs para hacer esas obras de arte con las que disfrutamos a morir es esencial. Pero ¡ay, pobre!, si el producto es nefasto. Ya puede ser el Picasso de los fogones, que si la materia primera falla, no hay nada que hacer con el plato. Con mimo, esos productores temporada tras temporada cuidan con todo el amor del mundo su producto, sea carne, pescado, verduras, etc. Son conscientes de que su materia prima es la mejor carta de presentación de ese trabajo minucioso que hacen a diario, imperceptible para muchos de nosotros. España, rico territorio, y más en esto del comer, tiene una red de proveedores impresionante, y que para muchos restauradores resulta complicada de abarcar. Un auténtico quebradero de cabeza a la hora de decidir qué productos top pasarán a formar parte de su despensa. Y es que «¿Cómo decidirte por ese producto único y especial en un mar de opciones?». Visto desde fuera, y poniendo de antemano mi desconocimiento sobre cómo se organiza la trastienda de un restaurante —ya saben, un servidor es más de disfrutar en primera línea sentado en la mesa y con todo por delante, si no es mucho pedir—, la logística no tiene que ser un bocado agradable. Pero es que nosotros, los españoles, somos generosos, empáticos y solidarios por naturaleza. Y ante un problema, una solución. Y en este de encontrar al proveedor gourmet perfecto, la mejor solución viene de la mano de Atlas Gourmet. Todo un referente para el sector de la restauración, Atlas Gourmet se dedica a la búsqueda de productos de alta gama en gastronomía y opera como distribuidora en toda España desde hace más de 20 años. Su sublime catálogo de productos es esencial para muchos de los restauradores de nuestro país, ya que engloba a la crème de la crème. Pero es que, además, como detalle, cada dos años organizan un encuentro dirigido a los profesionales de la hostelería en el que les muestra su catálogo de proveedores de un plumazo, un clásico del calendario gastro madrileño. Cuando lo bueno se hace esperar, nunca defrauda.

En este marco, Atlas Gourmet ha celebrado su VIII Encuentro Gastronómico en Madrid, una oportunidad única para conocer y degustar los productos más sublimes de la mano de sus proveedores históricos y de las últimas incorporaciones a su cartera de fabricantes y artesanos. El IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid ha acogido esta cita, que cada convocatoria bate récord; este año más de 600 personas han disfrutado de este evento, que ha contado con la gran chef Pepa Muñoz (El Qüenco de Pepa) como madrina de honor; todo un referente para el sector y una persona de quitarse el sombrero. «Es un orgullo para mí ser madrina de este evento, de este cumpleaños de Atlas Gourmet. Es una jornada que me encanta porque veo mucha gente joven y eso es muy importante en nuestro sector. Tenemos que generar cantera y el sitio elegido para este encuentro, el IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid, es idóneo. Ser embajadora es todo un honor y algo muy especial para mí porque veo proveedores que, además, son amigos; muchos llevamos toda una vida juntos en esta carrera de la gastronomía. Estos son eventos preciosos que unen. Me gustaría agradecer a Atlas Gourmet por facilitarnos la labor a los que estamos en las cocinas con grandes productos, productores y empresarios, que están ahí luchando para que podamos seguir cocinando», afirmó emocionada Pepa en su discurso de inauguración. Como no podía ser de otro modo, Muñoz recibió un detalle conmemorativo como embajada de esta octava edición de la mano del fundador y director general de Atlas Gourmet, Mario Sequerra. Ella siempre generosa y encantadora.

Vamos a lo que vamos. Esta edición reunió a más de 60 marcas. Concretamente, 50 proveedores de Atlas Gourmet, como Rougie, Bridor, Gesalaga Okelan, Cascajares, Gbech/Can Bech y Traiteur de Paris; diez bodegas de la mano de la empresa distribuidora D’Autor, con vinos, champagne, vermut y sidra, y cuatro queserías artesanas, Airas Moniz, Rey Silo, Moncedillo y Buruaga Arditegia. Los alumnos de Turismo, Sala y Cocina del Hotel Escuela han sido una parte muy importante, ya que recibían a los clientes y, además, cocinaban y servían parte de los productos. Como cita imprescindible para los profesionales del sector capitalino, hosteleros, responsables de compras de grandes hoteles, caterings y tiendas gourmet mostraron las últimas novedades y las líneas exclusivas de grandes marcas. «Es una auténtica gozada ver cómo año tras año el respaldo del sector y de todos los que amamos la gastronomía va en aumento. El Encuentro Gastronómico Atlas Gourmet nació con una clara vocación comercial, de facilitar la labor a nuestros clientes y de darnos a conocer ante potenciales clientes, pero con la ayuda de todos se ha convertido en una celebración del sector; cada año vemos cómo vamos creciendo y buscando la excelencia a todos los niveles», afirmó Jorge Vicente, Product Manager de Atlas Gourmet.

El VIII Encuentro Gastronómico Atlas Gourmet combinó su carácter empresarial —como punto de networking— con el festivo; un día para celebrar el poderío de la gastronomía y la excelencia de los productores y distribuidores. La jornada contó con diversas actividades que invitaban a la participación y al disfrute, por supuesto: catas maridaje —de champagne y de quesos— y una ponencia donde se ha hablado sobre las enzimas y los fermentados en gastronomía—muy interesante—. Pero no hay que olvidar que el Encuentro de Atlas Gourmet también tiene un cariz solidario. Contó con la ONG Cesal como colaboradora y en el evento tuvo un amplio espacio para así dar a conocer su labor y vinculación con Atlas Gourmet.