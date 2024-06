Metro de Madrid planea cerrar la L7, de Metropolitano a San Fernando

La Comunidad de Madrid planea cerrar de cara al próximo verano el tramo actualmente en uso de la Línea 7 de Metro entre Estadio Metropolitano y San Fernando de Henares para acometer trabajos de modernización y, una vez que finalicen estas obras y las que en breve se pondrán en marcha en el tramo entre San Fernando y Hospital del Henares, en Coslada, que se encuentra cerrado, evaluar si se dan las condiciones de seguridad para reabrir la 7B tras tres años cerrada.

Los planes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras pasan por aprovechar la época estival para iniciar las obras de modernización de este tramo, sobre el que no se ha actuado desde que fue construido en 2019, de modo que el servicio estaría interrumpido "entre siete y nueve meses" y pasaría a prestarse por carretera con un servicio alternativo de autobuses.

En declaraciones a los medios en la Consejería para hacer balance del primer año al frente de la cartera, el consejero Jorge Rodrigo ha recalcado que, aunque no puede dar una fecha de inicio de estas actuaciones en la L7 actualmente en funcionamiento, la intención es aprovechar el periodo estival, en el que suele haber menor uso del suburbano por las vacaciones de verano, para acometer las obras.

En concreto, esta actuación, con una inversión específica ya prevista, afectaría a las estaciones de Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla y San Fernando. La previsión es acometer el mantenimiento y la conservación de las vías, adaptar la señalítica y se alargarían varios meses.

Desde este punto hasta el Hospital del Henares (San Fernando-Jarama-Henares y Hospital del Henares) la circulación se encuentra interrumpida desde hace tres años para llevar a cabo labores de afianzamiento de las infraestructuras y del terreno afectado, para asegurar su estabilidad y resolver los problemas debidos a las filtraciones de agua en este tramo.

La Comunidad ya ha dado luz verde al contrato de obras de impermeabilización entre las estaciones de San Fernando de Henares y del Hospital Universitario de Henares (Coslada), con una inversión de 28,2 millones de euros. Se trata de una orden de emergencia con un plazo de ejecución de siete meses y los trabajos ya han arrancado.

Una vez que finalicen ambas actuaciones, ha indicado el consejero del ramo, desde la Comunidad se estudiará si se si se dan las condiciones de seguridad adecuadas para reabrir la 7B, que lleva cerrada desde el 24 de agosto de 2021. "Tenemos que valorar si se cumplen todos los estándares técnicos de seguridad para abrir la 7B y por eso no tenemos fecha específica hasta que no ejecutemos esas obras de consolidación de vías y saber si puede abrir o no", ha dicho el consejero, que ha recalcado que cuando llegue el momento se decidirá.

70 millones invertidos

En el último año, según el balance facilitado por el consejero, la Comunidad de Madrid ha invertido más de 70 millones en actuaciones derivadas de las obras de ampliación de la Línea 7B en San Fernando, con nueve millones en el pago de indemnización de los expedientes de responsabilidad patrimonial --la Comunidad ha abonado 63 indemnizaciones de los 79 expedientes abiertos a afectados-- a los que se suman 16 millones en el pago de ayudas a alquiler, transporte o mudanzas de los afectados, los 28,2 del citado contrato de obras en el tramo cerrado de Metro y otros 46 en trabajos de consolidación e impermeabilización del terreno.

La Comunidad ha iniciado recientemente los trabajos de demolición de otras 14 viviendas del edificio ubicado en la calle Pablo de Olavide (del 1 al 11) y espera que a finales de esta misma semana el Ayuntamiento de San Fernando dé luz verde a los dos decretos de demolición para iniciar los trabajos de derrumbe de los inmuebles situados en la calle Rafael Alberti, números 7 (portales 3 y 4, con 16 viviendas afectadas) y 9 (con dos viviendas afectadas).

Igualmente, en la zona dotacional de El Pilar, donde se han derruido también varios inmuebles, se prevé nuevos derribos de unos edificios que dependen de la Consejería de Educación. Actualmente se trabaja en el desarrollo de un parque con zona verde en esta zona, de la mano del Ayuntamiento, y en breve se iniciarán los trabajos para la reconstrucción de los viales del entorno, también con el asesoramiento del Consistorio para decidir materiales o diseño de calles, entre otros aspectos.

También, el Gobierno autonómico aprobó una nueva línea de ayudas para pymes y empresarios individuales de los sectores comercial y de servicios damnificados por las obras. Se trata de incentivos de hasta 50.000 euros que están permitiendo cubrir gastos para la adquisición de equipamiento, material informático y tecnológico, proyectos de e-commerce y diseño de páginas web, gastos corrientes y reforma, modernización y adecuación.

Además, ha puesto en marcha de Oficina de Atención a los Afectados y ha firmado un convenio para prestar atención psicológica a los vecinos afectados.