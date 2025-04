Las muertes de Sergio y Jesús

Sergio y Jesús, dos bomberos de Alcorcón, murieron la semana pasada en una salida para apagar un incendio. No sabemos las causas de esta tragedia, aunque sí que empezó con el incendio de un coche híbrido. Los bomberos tienen protocolos que cumplen y las normas son muy rígidas.

En Madrid sabemos mucho de catástrofes. Diez compañeros de los fallecidos murieron en Saldos Arias, hace muchos años, cuando un edificio se vino abajo tras un incendio. Los profesionales creo que tendrán buena formación para saber las dificultades para apagar estos nuevos vehículos. El fuego de un eléctrico tiene muchos gases de las baterías que hacen muy difícil acabar con el incendio y, posiblemente, fueron los que provocaron la tragedia. Comprendo que uno de los compañeros se arriesgara a entrar en el sótano para salvar al bombero que había quedado atrapado. Los garajes y sótanos son trampas mortales y los cuerpos de emergencia lo saben, pero un compañero es un amigo. Los garajes tienen poca ventilación y muchos de ellos estoy seguro de que no pasarían una inspección.

La tragedia de Saldos Arias, y la de Alcalá 20, sirvieron –¡a qué precio!– para que se aprobaran normas severas de las que muchas veces se quejan los empresarios. Decir que la muerte de Sergio y Jesús puede servir para salvar la vida a otras personas no consuela a nadie.

Contárselo a la familia, al consejero, Carlos Novillo, anterior jefe de Bomberos de Alcorcón, y a los que creemos que los bomberos son todos héroes no nos sirve. Pero necesitamos saber qué ocurrió para no tener que llorar más muertes, como las de Sergio y Jesús (y también los mineros asturianos), que no se tenían que haber producido.