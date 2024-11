Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real: «El Cercanías estará en funcionamiento a finales de 2026»

Noelia Barrado (1986, Madrid) trabajaba hace unos años muy cerca de la estación de Cercanías del municipio de Tres Cantos, pero se desplazaba en coche desde su residencia en Soto del Real, ya que tardaba más en transporte público. Y es que la línea del tren (la C4) llega hasta Colmenar Viejo, a unos 10 kilómetros de Soto (9.399 habitantes). Barrado, licenciada en Magisterio, todavía no había recalado en el ayuntamiento del norte de la región. En 2015 ganó las elecciones municipales el PSOE por primera vez: el alcalde elegido fue Juan Lobato, actual secretario regional del partido. Barrado entró como concejala en ese cambio político en el pueblo y luego sustituyó a Lobato a mitad de la legislatura 2019-2023, en el año 2021, y se convirtió en alcaldesa. En las últimas elecciones revalidó su mayoría absoluta (7 concejales de 13). La alcaldesa, que se acaba de incorporar después de una baja por maternidad, dice en el despacho del ayuntamiento que el Cercanías llegará a finales de 2026, a la vez que fija como objetivo «hacer municipio» y que los vecinos tengan «ese orgullo de vivir y ser de Soto».

¿Cómo han sido estas 16 semanas de baja de maternidad?

Han sido intensas. En lo personal, tener otro hijo supone un cambio en la estructura familiar. En la parte del ayuntamiento, muy tranquila, porque tengo un equipo que es un lujo y la verdad es que hacen todo muy fácil. No te desvinculas, sigues al tanto de los temas y en el día a día, pero desde la tranquilidad de saber que tienes un equipo trabajando que resuelve los problemas que puedan surgir.

¿Es Soto un buen lugar para que crezcan los más jóvenes?

Creo que es de los mejores lugares donde puede crecer un niño. Tenemos asociaciones y clubes deportivos que tienen una actividad muy intensa. Tenemos unos centros educativos, que creo que son envidia de muchos municipios. Y luego, desde el ayuntamiento, impulsamos actividades para las familias.

¿Por qué y cuándo se mete en política?

Me vinculo a la agrupación socialista de Soto con 18, 19 años con esa inquietud de querer cambiar las cosas en tu municipio. Y ahí nos metemos en un proyecto que en el año 2015 hace que haya un cambio de gobierno , por 11 votos, muy ajustado.

¿Llega el ruido de la política nacional a un municipio de 9.000 habitantes?

Por desgracia, sí. Es una cosa que yo me marco mucho como reto, y en el equipo nos lo también, el hacer diferenciación y el no dejar que la política general, ese ambiente y ese clima lleguen hasta la política local. Pero a veces no todo depende de nosotros y por desgracia sí que llega un poco de ruido.

¿Llega a los plenos?

Llega a los plenos. Es verdad que nosotros tomamos una decisión ya antes de formar gobierno, antes del 2015: no traemos ninguna moción a los plenos si no es de un tema local o que afecte directamente a la vida local, pero esto no todos los grupos lo apoyan. Por lo tanto, algunas mociones sí que llegan de otros partidos. También es verdad que la posición del equipo de gobierno en este caso es que nosotros, en todas esas mociones, nos abstenemos: ni a favor ni en contra, nos mantenemos al margen y nos negamos a debatirlas. Las que son de ámbito nacional que no afectan a la política local o al municipio o de lleno. Si viene de algo que tiene que ir al Congreso, no lo debatimos en el pleno municipal.

El PSOE llegó por primera vez al gobierno en 2015 después de gobiernos populares . ¿Han traído una nueva forma de hacer las cosas?

Yo creo que hubo un salto importante en el año 2015 con nuestra llegada, que era además uno de nuestros objetivos: el abrir el ayuntamiento a los vecinos, que cualquier vecino pueda plantear sus propuestas, sus inquietudes o sugerencias… De ahí que yo como alcaldesa facilite el móvil a toda la ciudadanía, que cualquiera pueda acercarse al equipo de gobierno y plantearnos lo que ve bien y lo que ve mal del municipio. Y además puede plantear propuestas para mejorarlo. Yo creo que ese fue un cambio muy importante en Soto: el poner el ayuntamiento al servicio del ciudadano y a su disposición.

¿Y qué demandan los vecinos de Soto ahora?

Bueno, yo creo que hay muchas demandas pero básicamente tenemos una inquietud importante que es la del transporte. Soto tiene varias líneas de autobuses que nos atraviesan y nos unen con Madrid y con otros municipios de alrededor pero son insuficientes y ahora justo se está llevando a cabo la llegada del Cercanías. Se están llevando a cabo esas obras para que el cercanías llegue a Soto, que yo creo que va a ser un salto importante para la movilidad de todos los vecinos. Esta ha sido una reclamación histórica desde hace muchísimos años y parece que lo tenemos cerca. Creo que es una reivindicación importante.

¿Cuándo va a llegar el Cercanías [la continuación de la C-4]?

No está la fecha cerrada, es verdad que estas obras tienen una duración larga. Yo creo que pensar en finales del 2026 sería una cosa razonable para que esté en funcionamiento.

¿Qué piensa del cuestionamiento de algunos alcaldes del liderazgo de Juan Lobato, exalcalde de Soto?

Creo que en el Partido Socialista de Madrid es hora y era hora de hacer un proyecto y de formar un proyecto serio y con capacidad de gobernar, y creo que Juan eso lo ha emprendido y está en esa línea y en ese objetivo. Con lo cual, desde luego, todo mi apoyo lo tiene y creo que es en eso es en lo que nos tenemos que concentrar: en generar un proyecto serio que los ciudadanos de Madrid conozcan. Y que a partir de ahí se pueda producir ese cambio en el gobierno y cambiar las cosas que consideremos que no están realizándose de la forma correcta en la Comunidad.

¿Es positivo que haya otras voces ?

Bueno, yo creo que en una democracia y en un partido es lógico que haya sensibilidades y opiniones distintas. Yo siempre lo he defendido así, pero siempre teniendo un principio de lealtad hacia el propio partido y hacia los compañeros que están trabajando en él.

¿Cuál es su principal objetivo en esta legislatura?

Tengo como objetivo una idea que yo denomino hacer municipio. Es decir, que la gente tenga ese sentimiento de pertenencia y de orgullo de vivir en Soto y de ser de Soto. A partir de ahí esto tiene muchas patas. Por un lado, urbanísticamente, recepción de urbanizaciones que llevamos desarrollando desde el año 2015 hasta hoy. La recepción de urbanizaciones es un poco justicia histórica, hay urbanizaciones que desde hace 40 o 50 o más años no han sido recepcionadas por el ayuntamiento y entonces el mantenimiento de esos viales y esas aceras pertenece a la propia urbanización. El ayuntamiento ha firmado convenios con las que han estado interesadas, y quedan algunas pendientes que estamos ya hablando para firmarlos. Se hace esa obra para adecuarlo y, a partir de ahí, el ayuntamiento se responsabiliza y se hace cargo de esa urbanización. Es un proyecto muy ambicioso. Ahora mismo están finalizando las obras en dos urbanizaciones en Cierro Chico y en Sierra Real. Esta es una pieza importante, pero sin olvidar el casco urbano y yo creo que esta es una pieza importante para esta legislatura, que es un plan de renovación del casco urbano con remodelación de algunas calles para facilitar más la accesibilidad, que en el centro de los municipios siempre es un tema complicado. Esa es una pieza importante. Y por supuesto no olvidarnos de la parte más social, de ocio, de educación y demás, que es una señal de identidad nuestra. Toda esa programación de actividades y de iniciativas con inglés gratuito para niños, con robótica y programación gratuitas, que yo creo que es algo que hace que muchas familias hayan decidido venir a Soto a vivir.

¿Qué servicios le pueden faltar al municipio?

Soto tiene bastantes servicios. Sí es verdad que en los últimos años hemos tenido un poco de pérdida de calidad en el servicio de urgencias sanitarias, con la reestructuración del servicio de urgencias de lo que eran los SAR, los de urgencias rurales y su integración en otro sistema. Ahí hemos perdido un poco de calidad porque seguimos atendiendo en esas urgencias en nuestro centro de salud a vecinos de poblaciones como Colmenar y Tres Cantos, que son grandes poblaciones, lo que provoca al final saturación del propio servicio y de los profesionales que desarrollan su trabajo. Y luego creo que Soto es un municipio que tiene muchos servicios, tiene lo bueno de un pequeño municipio y además en la sierra. Tenemos teatro, tenemos cine de estreno, tenemos unos centros educativos estupendos (tanto públicos como concertados).Creo que las necesidades de servicios son reducidas, la verdad.

¿Cómo es la relación con la oposición?

Personalmente es una relación buena, es una relación muy cordial, al final esto es un municipio pequeño, yo creo que las relaciones personales importan mucho. Y luego, como oposición, en algunas cosas estamos de acuerdo o nos ponemos de acuerdo y en otras no, como por definición suele suceder. Pero bueno, aquí destacó mucho el trato personal. La relación personal con todos los concejales de la corporación es muy buena.