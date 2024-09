Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada: «Hemos perdido el espacio de Más Madrid y deberíamos recuperarlo con un discurso de más izquierda»

Javier Ayala (1972) acaba de cumplir 52 años y un año y tres meses de legislatura, la segunda en la que es elegido con mayoría absoluta como alcalde de Fuenlabrada, el municipio ubicado a 17 kilómetros al suroeste de la capital y de unos 189.000 habitantes. En el pleno municipal de la semana pasada, propuso que el centro de menores no acompañados que la Comunidad de Madrid está habilitando en «La Cantueña» lleve el nombre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, «en reconocimiento al esfuerzo de la presidenta en conseguir por todos los medios que este espacio se ubique en Fuenlabrada». El alcalde socialista afirma en su despacho del ayuntamiento: «Nadie viene y se ríe de Fuenlabrada». Ayala, que había rivalizado con Juan Lobato en las Primarias para ocupar la secretaría general del partido en 2021, reprochó al secretario regional no haber sido crítico con el uso que le quiere dar la Comunidad. Ahora, dice que «no es tiempo de hablar de liderazgos» y mantienen vías judiciales abiertas por el centro de «La Cantueña», ya que consideran que es propiedad del municipio y defiende que los menores se tendrían que haber «repartido en los municipios de Madrid».

El PSOE siempre ha ganado en Fuenlabrada. ¿Es una presión, una responsabilidad? ¿cómo lo toma?

Bueno, pues probablemente sea una responsabilidad, pero yo creo que cada alcalde que ha habido del Partido Socialista ha tenido un reto, le ha marcado un proyecto para la ciudad. Lo que hemos sabido hacer en el municipio es que cada uno hemos tenido nuestra identidad propia, no hemos pretendido ni copiar el modelo, ni seguir el proyecto. Teniendo las líneas claves de una protección social potente, una transformación importante, cada uno hemos tenido nuestra impronta. Entonces, sí, responsabilidad, el hecho de continuar con ese liderazgo en la ciudad, el Partido Socialista, creo que a mí me parece que es potente, es importante darle continuidad a ese proyecto.

¿Y cuál es su identidad propia?

Mi liderazgo es un liderazgo muy de calle, yo soy muy de Fuenlabrada, muy del arco iris y muy de hablar con los vecinos. Algunas veces digo que llevo una ciudad de 200.000 habitantes como si fuéramos un pueblo de 5.000. Eso es muy difícil, tiene mucho desgaste o mucha dedicación y a mí no me importa, creo que hay otra gente que le molesta más y a mí me parece que es mi identidad. Soy persona que vengo andando al Ayuntamiento y que, por medio del camino, me paran para decirme qué bien o qué mal. Eso, un día tras otro, lo que el vecino detecta es que es un alcalde como ellos, que cualquiera de los vecinos puede llegar a ser alcalde y es como el presidente de la comunidad de vecinos. Creo que esa es mi identidad.

Francisco Javier Ayala Ortega, alcalde de Fuenlabrada, retratado el pasado 23 de septiembre en el ayuntamiento. Jesús G. Feria Fotógrafos

¿Su identidad es muy distinta a la de Juan Lobato [secretario general del PSOE-M]?

Sí, yo creo que sí es distinta, pero es distinta a Juan Lobato y a otros muchos más líderes del partido, yo creo que esa es la grandeza de un partido político: del Partido Socialista, del Partido Popular o de cualquier otro, tener distintos perfiles. Y eso me parece que enriquece los partidos políticos, eso es lo importante, tener distintas formas de ejercer liderazgo.

¿Y estaría dispuesto a rivalizar con él a la Secretaría Regional?

Bueno, yo creo que estamos en un momento distinto. Ahora mismo estamos en el momento de un Congreso Federal en el que creo que lo importante es debatir el proyecto que va a salir del PSOE federal. Creo que eso es muy valiente por parte del Secretario General actual, por parte de Pedro Sánchez, y es que ante situaciones de avance y de progreso, pues reunir al partido, debatir y sacar una resolución. Y creo que lo más importante ahora mismo es hablar de proyecto, no hablar de liderazgo. A mí me parece un error ver tantos titulares hablando de liderazgos, me da igual sobre el territorio o la región que sea, pero si hablamos de Madrid me sorprende mucho que haya tanto titular hablando de liderazgos en Madrid cuando no es lo que toca.

Usted dijo «la gente de izquierda dejó de votarnos porque no hemos lanzado un mensaje claramente de izquierdas» ¿Es general, del PSOE a nivel nacional, del regional?

Yo me refería al PSOE regional. Yo hice un discurso, una intervención reivindicando, pero es una posición que he defendido siempre. Esto no tiene que sorprender a nadie. No creo que sea ni que vaya contra nadie, ni que sea agresivo contra nadie. Yo creo que el Partido Socialista de Madrid, si tenemos una fuerza a la izquierda que tiene más peso político que nosotros, que es Más Madrid, significa que nosotros no llegamos a ese espacio político. Entonces creo que el espacio de Más Madrid es un espacio que nosotros hemos perdido y que deberíamos recuperar y eso solamente se hace con un discurso de más izquierda, o un discurso nítidamente de izquierdas.

¿Cuál es su modelo para el Centro de menores de La Cantueña?

Creo que con el tema de la inmigración es un debate no solamente nacional, sino a nivel europeo que desde mi punto de vista creo que no se sabe enfocar. Es un desafío impresionante lo que se está viviendo en estos momentos, pero hay que saber el marco en el que todos los países deberíamos movernos. Yo creo que es la solidaridad. Pero la solidaridad en todos los sentidos. Hay que detectar claramente qué es lo que está ocurriendo y tomar medidas teniendo en cuenta a todas las administraciones. No puede ser que se trasladen a todos los menores no acompañados a un solo municipio en Madrid. Esto es igual que si el Gobierno de España trasladara a todos los menores no acompañados que llegan a Canarias, a la Comunidad de Madrid, no me parecería razonable. Creo que esa solidaridad no solamente con el que viene, sino también una solidaridad interna. El desafío probablemente el más importante en el siglo XXI se ha convertido en un intercambio de pelota de quién se queda. Entonces creo que se está enfocando desde mi punto de vista bastante mal. Y creo que tenía que haber una posición progresista en cuanto a la solidaridad entre regiones que desde mi punto de vista creo que el Gobierno de España, Pedro Sánchez, no solo está encontrando

¿Se quiere evitar que llegue el centro de menores a Fuenlabrada?

No, nosotros no queremos evitar. Lo que he defendido en mi posición claramente de izquierdas y progresista son tres vías fundamentalmente. En primer lugar, que nadie ha llamado al alcalde desde la Comunidad de Madrid, a explicar el proyecto. Un proyecto de esta envergadura, estamos hablando de cerca de 17 o 18 millones que van ya invertidos. Eso me parece que es una forma mala de actuar entre administraciones. Por otro lado, vamos a defender en los tribunales que el cerro de «La Cantueña» es propiedad del Ayuntamiento, pero yo creo que no reúne las condiciones para albergar allí una gran cantidad de menores no acompañados, lejos de cualquier servicio público y con un gran número de los mismos. Desde mi punto de vista, creo que si tu juntas a un montón de menores acompañados o no acompañados en un centro, creo que eso no va a salir bien, porque la gestión es muy compleja. Creo que lo que se tiene que haber hecho es hacer un gesto de solidaridad y hacer un reparto de estos chicos en cada uno de los municipios de Madrid. Lo que no es normal es decidir de forma unilateral que en Fuenlabrada todos los menores no acompañados que vengan de Canarias. Me parece que eso es castigar a la ciudad. Y eso es a lo que me rebelo y le digo a la Comunidad de Madrid que no estoy de acuerdo.

¿Por qué castigaría la ciudad que vinieran tantos menores?

Pues porque yo creo que el hecho de que vengan un número importante de personas, sean menores no acompañados o no, es complejo. La llegada de 200 personas para cualquier gestión es algo complejo. Entonces la complejidad puede traer problemas y si encima no le explican al alcalde, sospecho que van a traer más problemas.

¿Qué buscan con proponer el cambio de nombre a «Isabel Díaz Ayuso»?

Bueno, que tengamos opción de hablar de esto. Pero me refiero a esto como otro tipo de proyectos. Que nadie viene y se ríe de Fuenlabrada. Entendemos que esto ha sido un se van a enterar los de Fuenlabrada con este centro.