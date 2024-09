El socialista Juan Lobato se rinde a la hegemonía en Madrid de "las isabeles"

La izquierda en la Comunidad de Madrid tiene desde hace años un objetivo. Un fin que se ha convertido en una obsesión. Incluso enfermiza. Recurrente. Agotadora. El último ejemplo de ello ha sido la ocurrencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por el socialista Javier Ayala. Propondrá en el pleno municipal de este próximo jueves que el nuevo centro de menores que la Comunidad de Madrid está a punto de abrir en La Cantueña quede bautizado con el nombre de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso. Una llamada de atención que ha sido una sorpresa para los vecinos. También para el líder de los socialistas madrileños, que en rueda de Prensa necesitó que los propios periodistas le recordasen al autor de la propuesta. Su compañero de filas socialistas y primer edil de Fuenlabrada Javier Ayala.

Su expresión, ante las cámaras, no dejaba lugar a dudas, abrumado por la importancia de las isabeles en la Comunidad de Madrid. Juan Lobato no pudo por menos que ironizar diciendo que si "todo es Isabel" en Madrid, como el Hospital Enfermera Isabel Zendal, el Canal Isabel II o "el último colegio que se inauguró Isabel La Católica". Unos "argumentos de peso" que le han llevado a preguntarse por qué no hacer algo similar con este centro de menores no acompañados que llegan de manera irregular a España. "No me extraña que se le nombre Isabel Díaz Ayuso", aseveró. Madrid se ha convertido, al parecer del PSOE, en el espacio natural y hegemónico de las "isabeles". Pareciera que el PSOE ha tirado la toalla de la alternancia política.