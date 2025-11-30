Una nueva vida para la muralla del castillo de Torremocha

Volver a empezar una historia. Una vida. La Comunidad de Madrid continúa con los trabajos de restauración del recinto amurallado del castillo de Tomerrocha, ubicado en el municipio de Santorcaz, en cuyo interior se encuentra la iglesia parroquial de San Torcuato declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento y que finalizarán en 2026.

Esta fase, actualmente en marcha, se centra en el lienzo exterior entre el segundo torreón circular y el ábside de la iglesia, conservando las características tipoógicas, volumétricas y morfológicas del inmueble. El sector de muralla objeto de la intervención está compuesto por cuatro tramos y los restos de un torreón circular.

El Gobierno regional ha destinado desde 2018 hasta hoy más de 1 millón de euros a esta fortaleza. Las intervenciones ejecutadas entre los años 2017 y 2023 consistieron en las obras de consolidación y restauración del Torreón del Olivo, el torreón del Cubillo, el torreón de Palacio y de los lienzos 1, 2, 3 y 4 de muralla situados entre dichos torreones hasta la torre Albarrana, así como la adecuación del entorno inmediato.

En septiembre de 2024 se inició una nueva actuación de consolidación y restauración del lienzo exterior entre la Torre Albarrana y el segundo torreón circular, así como la adecuación del entorno inmediato, siguiendo los mismos criterios de intervención de las obras anteriores.

Las obras de consolidación han tenido como objetivo dar firmeza a los componentes de las estructuras existentes para mantenerlos en las buenas condiciones de seguridad y estabilidad, evitando que las lesiones detectadas, de considerable magnitud y alcance, continúen y supongan la pérdida de elementos de la muralla, como venía sucediendo en las últimas décadas. Además, se han llevado cabo numerosas reintegraciones para mejorar la estabilidad de los elementos y recuperar su imagen histórica.

La torre desmochada

El castillo de Torremocha (nombre que proviene de torre desmochada) se sitúa en la parte alta de Santorcaz, asomándose al barranco que desemboca en la vega del arroyo Anchuelo. Está situado sobre los restos del palacio arzobispal, colmatados por los derrumbes del edificio hasta formar una plataforma elevada. Su posición retirada no responde a una posición estratégica ni militar sino posiblemente de apoyo a la fortaleza de Alcalá de Henares, Alcalá la Vieja, en la vigilancia de los campos de cultivo situados entre ambos emplazamientos.

Es el único vestigio que se conserva del conjunto de defensas que antiguamente rodearon la población, edificado entre la segunda mitad del siglo XIII y el último tercio del siglo XIV y que se levantaron sobre otra fortaleza previa, de la cual no se tiene ninguna referencia documental. La muralla supera los 10 metros de altura en los tramos mejor conservados y estaba defendida por una serie de torres de diferente tipología.

Según aparece en diferentes fuentes, el recinto de 8.000 m2 tuvo dos accesos de los cuales se conserva solamente uno adosado al cuerpo bajo de la torre campanario de la iglesia de San Torcuato. Durante el siglo XVI, el castillo fue empleado como cárcel de nobles. Entre otros personajes ilustres, por él pasó Ana de Mendoza, la Princesa de Éboli, acusada de conspirar contra Felipe II, así como el Cardenal Cisneros antes de su ascensión en la Corte.

Desde 2018, el Ejecutivo autonómico ha invertido casi 2 millones de euros en la restauración y conservación del patrimonio histórico de Santorcaz, entre ellos acondicionamiento del Camino de la Galiana y la recuperación de la zona de la fuenteabrevadero del Caño Alto, el lavadero del siglo XIX y las ruinas de una antigua almazara, embelleciendo su riqueza patrimonial.