Nuevas ayudas por nacimiento o adopción en Madrid: requisitos, cuantías y cómo solicitarlas

Desde el 4 de noviembre de 2025, las familias residentes en Madrid pueden solicitar las nuevas subvenciones municipales por nacimiento o adopción incluidas en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 del Ayuntamiento de Madrid. La primera teniente de alcalde, Inma Sanz, presentó la convocatoria en el Centro de Apoyo a las Familias 8 (CAF 8), acompañada de responsables de las áreas de Políticas Sociales y de Hacienda.

La ayuda se concede a menores nacidos o adoptados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026. Los importes son 500 euros por el primer hijo, 750 euros por el segundo y 1.000 euros a partir del tercero.

Se trata de una prestación universal: no hay límites de renta ni requisito de edad de los progenitores y es compatible con otras ayudas de la misma finalidad procedentes de administraciones u organismos públicos y privados.

Requisitos para solicitantes

Podrá pedirla uno de los progenitores o tutores siempre que:

Sea español o extranjero con residencia legal en España.

Esté empadronado en Madrid desde hace al menos cinco años.

No esté privado de la patria potestad.

No incurra en las prohibiciones del artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones (según las excepciones previstas en la convocatoria).

Tras la comprobación de requisitos, el ayuntamiento abonará la cuantía en un pago único.

Cómo se solicita

Rellenar el formulario disponible en la Sede Electrónica municipal (sede.madrid.es).

Presentarlo en el registro del ayuntamiento, telemáticamente o de forma presencial en las oficinas de Línea Madrid.

Solo procede una solicitud por cada nacimiento o adopción; en partos o adopciones múltiples hay que tramitar una por menor.

El plazo es de dos meses desde el día siguiente al nacimiento o a la resolución de adopción. Para los nacidos entre el 1 de junio y el 3 de noviembre de 2025 (fecha de publicación oficial), el periodo de dos meses empieza a contar el 4 de noviembre de 2025.

La convocatoria nace con 17,3 millones de euros: 8 millones con cargo a 2025 y 9,3 millones para el periodo 1 de enero-31 de agosto de 2026.