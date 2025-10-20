Nuevos cortes de luz en Madrid hasta el 24 de octubre: municipios, horarios y calles afectadas

Madrid sufrirán cortes de luz durante esta semana debido a un plan de mantenimiento programado por la compañía i-DE, del Grupo Iberdrola. Estos se prologarán hasta el viernes 24 de octubre y afectan tanto a la ciudad como a distintos municipios de la Comunidad de Madrid. Según la empresa, el objetivo es mejorar el estado de la red y garantizar un servicio más seguro y estable.

Las interrupciones eléctricas no son simultáneas ni de larga duración, sino que se desarrollarán de manera escalonada y por franjas horarias, afectando a determinadas calles y viviendas, según el listado completo. A través de un comunicado, Iberdrola informó con una antelación de 24 horas a los vecinos y pide no realizar labores de mantenimiento durante los cortes, ya que puede ocasionar accidentes graves. En caso de necesitar electricidad por motivos médicos, el propietario deberá ponerse en contacto con la empresa de distribución i-DE.

Cortes de luz hoy, 20 de octubre

Madrid ciudad : De 9:00 a 9:45 horas: Av. Real De Pinto: 9 Cl Albino Hernandez Lazaro: 5, 8, 11, 13, 15, 17 Cl Arroyo Bueno: 19, 21, 23 Cl Covachuelas: 1, 3, 7, 13 Cl Plata: 6, 12, 15 Pz Mayor - Villaverde: 1

: De 8:30 a 9:30 horas: Cl Porto Colon: 14 Cl Porto Cristo: 8, 11, 13 El Molar : De 9:15 a 11:15 horas: Cn Montesinos: 110, 151 Cn Viejo Madrid Ct.61: 1 2, 1 3, 1 4, 2 1, 2 2, 2, 3, 4 1, 4, 5, 6 1, 7 2, 8 1, 8 2, 8 3, 8 4, 8, 9 1, 9 2, 9, 10, 12, 14 1, 14, 15 2, 15, 16 BI, 16, 17, 20, 21 Cn Viejo Madrid Ct.62: 1, 2 BI, 2, 3, 4, 5 2, 5 3, 5, 7 Cn Viejo Madrid Ct.72: 1 72 Po Seis: 62 PC

: De 9:00 a 11:00 horas: Av. El Pardo Finca Montebajo: 4 1, 4 2, 4 3 Robledo de Chavela : De 8:00 a 8:20 horas : Pe Del Cerro: 1 / De 8:30 a 9:00 horas: Av. Central: 308, 314, 321 B, 321 C, 321, 352, 353, 354 Av. Los Alpes: 31, 49 B, 49 D, 54, 84 BI, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 198 Cl Bellinzona: 12, 14, 15, 16, 49 A, 49 c, 50, 52 Cl Costanza: 313 Cl Grisones: 1, 56 Cl Lausana: 57, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 320, 322 B Cl Lugano: 18, 19, 24 PR, 26 PR, 39, 104, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 171, 178, 179, 180, 183, 186, 187, 189 PR, 190, 191, 193, 195 Cl Tesino: 9 PC, 10 PC / De 15:00 a 15:30 horas : Av. Central: 308, 314, 321 B, 321 C, 321, 352, 353, 354 Av. Los Alpes: 31, 49 B, 49 D, 54, 84 BI, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 102, 198 Cl Bellinzona: 12, 14, 15, 16, 49 A, 49 c, 50, 52 Cl Costanza: 313 Cl Grisones: 1, 56 Cl Lausana: 57, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 320, 322 B Cl Lugano: 18, 19, 24 PR, 26 PR, 39, 104, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 171, 178, 179, 180, 183, 186, 187, 189 PR, 190, 191, 193, 195 Cl Tesino: 9 PC, 10 PC / De 16:40 a 17:00 horas : Pe Del Cerro: 1

Cortes de luz, por días, en Madrid

Martes, 21 de octubre

Alcobendas : De 9:00 a 10:00 horas : Av. Valdelaparra: 29 PR, 29, 31 A, 31 D, 31, 33 PR, 33, 35 C, 35 D, 35 E, 37

: De 9:00 a 11:00 horas: Cl Vivero: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 Colmenar del Arroyo : De 9:00 a 11:30 horas: Cl Valle Sol: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 18 PR, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 81, 84, 85, 89, 91, 92, 95, 98, 174, 196, 201, 202, 203 PR, 205, 206, 207, 208, 209 PR, 210, 212

: De 9:00 a 11:30 horas: Cl Valle Sol: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 18 PR, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 81, 84, 85, 89, 91, 92, 95, 98, 174, 196, 201, 202, 203 PR, 205, 206, 207, 208, 209 PR, 210, 212 Galapagar : De 9:00 a 12:00 horas: Cl Dehesa Nueva: 1, 3, 5, 7, 9 PR, 14, 16, 19, 21 PR, 23, 27, 30, 33, 35 PR, 35

: De 9:00 a 12:00 horas: Cl Dehesa Nueva: 1, 3, 5, 7, 9 PR, 14, 16, 19, 21 PR, 23, 27, 30, 33, 35 PR, 35 La Cabrera : De 9:00 a 11:00 horas: Cl Carlos Jimenez Diaz: 21 BI Cl Cerezo: 1, 2, 4, 6, 7 BI, 7, 8, 9 Cl Colonia Hontanar: 5, 6, 7 A, 7 Cl Francisco Goya: 1, 4, 7, 9, 11, 18 Cl Fuente Rubio: 2, 4, 6, 8, 15 1, 15 Cl Geranio: 2 Cl Guindos: 8, 11, 12 Cl Hontanar: 3, 6 A, 11 Cl Hoyuela: 1 1, 1, 2, 4, 6, 8, 9 Cl Mata De La Zorrera: 1, 4, 7, Cl Mirasierra: 12, 14, 16, 18, 26, 28, 29 Cl Poesía: 43 Cl San Isidro: 36 Cl San Lucas: 8 BI, 8 Cl Subida Al Convento: 3, 5, 6, 8, 9 1, 10, 11 BI, 11, 22 Cl Villa: 1, 3, 4, 5 B, 5, 6, 7, 9 Tr Convento: 3, 19, 21, 25, 46, 48 1, 48, 50

: De 9:00 a 11:00 horas: Cl Carlos Jimenez Diaz: 21 BI Cl Cerezo: 1, 2, 4, 6, 7 BI, 7, 8, 9 Cl Colonia Hontanar: 5, 6, 7 A, 7 Cl Francisco Goya: 1, 4, 7, 9, 11, 18 Cl Fuente Rubio: 2, 4, 6, 8, 15 1, 15 Cl Geranio: 2 Cl Guindos: 8, 11, 12 Cl Hontanar: 3, 6 A, 11 Cl Hoyuela: 1 1, 1, 2, 4, 6, 8, 9 Cl Mata De La Zorrera: 1, 4, 7, Cl Mirasierra: 12, 14, 16, 18, 26, 28, 29 Cl Poesía: 43 Cl San Isidro: 36 Cl San Lucas: 8 BI, 8 Cl Subida Al Convento: 3, 5, 6, 8, 9 1, 10, 11 BI, 11, 22 Cl Villa: 1, 3, 4, 5 B, 5, 6, 7, 9 Tr Convento: 3, 19, 21, 25, 46, 48 1, 48, 50 Las Matas : De 9:00 a 10:30 horas : Av. Pardo: 13, 15, 17, 19, 28, 30 A., 30 B, 30 C Cl XX: 1, 2 A, 2 B, 2 C, 2 2, 2, 3, 4, 5 A, 5 B, 7, 8, 9, 10 Cl XXI: 11 / De 10:30 a 12:00 horas : Av. Pardo: 11 BI Av. Rubios: 15, 17, 19 Cl Gabriel Enríquez De La Orden: 31 Cl IV: 2, 4, 6 1 Cl V: 1, 3 Cl XIX: 1 1, 1 Cl XVIII: 1, 3, 4 2, 4 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 12, 13, 15 1, 15

: : Av. Pardo: 13, 15, 17, 19, 28, 30 A., 30 B, 30 C Cl XX: 1, 2 A, 2 B, 2 C, 2 2, 2, 3, 4, 5 A, 5 B, 7, 8, 9, 10 Cl XXI: 11 / : Av. Pardo: 11 BI Av. Rubios: 15, 17, 19 Cl Gabriel Enríquez De La Orden: 31 Cl IV: 2, 4, 6 1 Cl V: 1, 3 Cl XIX: 1 1, 1 Cl XVIII: 1, 3, 4 2, 4 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, 12, 13, 15 1, 15 Los Peñascales : De 9:00 a 10:30 horas : Av. Lago (Del): 28, 30, 32, 36, 38, 42 Cl Adelfa (Peñascales): 2 Cl Espino: 28, 30 A, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 Cl Fondo De La Loma: 5 Cl Guadarrama: 1, 3 Cl Romeral: 1 A, 1 1, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 / De 12:00 a 13:30 horas : Av. Lago (Del): 29 BI

Los Peñascales : De 9:00 a 10:30 horas : Av. Lago (Del): 28, 30, 32, 36, 38, 42 Cl Adelfa (Peñascales): 2 Cl Espino: 28, 30 A, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 Cl Fondo De La Loma: 5 Cl Guadarrama: 1, 3 Cl Romeral: 1 A, 1 1, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 / De 12:00 a 13:30 horas : Av. Lago (Del): 29 BI

Madrid ciudad : De 7:30 a 7:45 horas : Cl Padre Damián: 34 PR, 34, 36, 38, 40 / De 8:30 a 11:00 horas : Cl Blasa Perez: 4, 8, 14, 16 Cl Boadilla Del Monte: 3, 6, 10 Cl El Toboso: 12, 14, 18 BI, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Cl General Ricardos: 116 Cl Isabel Ana: 22 Cl Jose Del Rio: 38, 40, Cl Paulina Odiaga: 42, 44, 45, 46, 47 Cl Peñafiel: 11, 20, 22, 23, 24, 25 BI, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 40, 42 Cl Rascón: 22, 23, 25, 27, 29 1, 29, 30, 31, 35, 37, 44, 45, 46 Cl Teodoredo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Cl Tercio: 1, 3, 5, 7 Cl Urgel: 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 50/ De 10:00 a 11:55 horas : Av. Filipinas: 24, 26, 28, 30, 36 PR, 36 Cl Cea Bermúdez: 28 Cl Eustaquio Rodriguez: 1, 4 Cl Galería Vallehermoso: 1, 3, 4, 5 Cl Lucio Del Valle: 3, 5, 8, 11, 12 Cl Vallehermoso: 91, 92, 93, 96, 97, 98, 100, 102, 116 / De 17:45 a 18:00 horas : Cl Padre Damián: 34 PR, 34, 36, 38, 40

: De 8:00 a 8:30 horas: Cl La Barranca: 1 Navalcarnero : De 9:30 a 10:30 horas: Cl Camino Villaviciosa: 10

: De 9:30 a 10:30 horas: Cl Camino Villaviciosa: 10 Torrelodones : Del 12:00 a 13:30 horas: Av. De Los Pinares: 2

: Del 12:00 a 13:30 horas: Av. De Los Pinares: 2 Valle del Sol : De 9:00 a 11:30 horas: Cl Abeto (Urb. Valle Sol): 5, 8, 11, 14, 15, 17, 36, 37 Cl Almendro: 2 A, 7, 8, 12 PR, 13, 15, 23, 26, 87 PR, 87, 90 Cl Cerezo: 1 Cl Encina: 1, 4, 161 Cl Enebro (Urb. Valle Del Sol): 1, 3, 14, 15, 21, 23, 25, 31 Cl Nogal: 1, 3 Cl Olmo: 3, 5, 9, 13 PR, 214 PC

: De 9:00 a 11:30 horas: Cl Abeto (Urb. Valle Sol): 5, 8, 11, 14, 15, 17, 36, 37 Cl Almendro: 2 A, 7, 8, 12 PR, 13, 15, 23, 26, 87 PR, 87, 90 Cl Cerezo: 1 Cl Encina: 1, 4, 161 Cl Enebro (Urb. Valle Del Sol): 1, 3, 14, 15, 21, 23, 25, 31 Cl Nogal: 1, 3 Cl Olmo: 3, 5, 9, 13 PR, 214 PC Villanueva de Perales: De 9:00 a 12:00 horas: Cr M - 501 Alcorcón Plasencia: 275 KM 01, 275 KM 03

Miércoles, 22 de octubre

Boadilla del Monte : De 9:00 a 11:00 horas: Pe Cedros: 2 18, 2 19, 2 20, 2 21, 2 22, 2 28, 2 29 Pe Sauces: 12 11, 12 12, 12 13, 12 14, 14 PR 30, 14 1, 14 19, 14 2, 14 20, 14 21, 14 22, 14 23, 14 24, 14 25, 14 26, 14 27, 14 28, 14 29, 14 3, 14 30, 14 31, 14 4, 14 5, 14 6, 14 7, 14 8, 14 9, 14 Pe Tilos: 4 1, 4 10, 4 11, 4 12, 4 13, 4 15, 4 17, 4 19, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8, 4 9, 4, 5 PR, 5 15, 5 16, 5 17, 6 14, 6 15, 6 16, 6 17, 6 18, 6 20, 6 21, 6 22, 6 23, 6 24, 6 25, 6 26, 6 27, 6 28, 6 29, 6 30, 6 31, 7

Boadilla del Monte : De 9:00 a 11:00 horas: Pe Cedros: 2 18, 2 19, 2 20, 2 21, 2 22, 2 28, 2 29 Pe Sauces: 12 11, 12 12, 12 13, 12 14, 14 PR 30, 14 1, 14 19, 14 2, 14 20, 14 21, 14 22, 14 23, 14 24, 14 25, 14 26, 14 27, 14 28, 14 29, 14 3, 14 30, 14 31, 14 4, 14 5, 14 6, 14 7, 14 8, 14 9, 14 Pe Tilos: 4 1, 4 10, 4 11, 4 12, 4 13, 4 15, 4 17, 4 19, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8, 4 9, 4, 5 PR, 5 15, 5 16, 5 17, 6 14, 6 15, 6 16, 6 17, 6 18, 6 20, 6 21, 6 22, 6 23, 6 24, 6 25, 6 26, 6 27, 6 28, 6 29, 6 30, 6 31, 7

Colmenar Viejo : De 8:30 a 9:00 horas : Cl Alto Eugenio: 1, 2, 3, 5, 6, 7 2, 7 Cl Cañada Merinas: 1 SN, Cl Nuestra Señora Del Carmen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 40 Cl Torre Eiffel: 3, 4, 5, 6 Cl Torre Hércules: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Cl Torre Madrid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Cl Torre Oro: 1 3, 2 PR, 2, 5 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 Cl Torre Peñafiel: 1, 2, 4 Cl Torre Pisa: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 Cl Torres De Serrano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 / De 18:30 a 19:00 horas : Cl Alto Eugenio: 1, 2, 3, 5, 6, 7 2, 7 Cl Cañada Merinas: 1 SN Cl Nuestra Señora Del Carmen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 38, 40 Cl Torre Eiffel: 3, 4, 5, 6 Cl Torre Hércules: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Cl Torre Madrid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Cl Torre Oro: 1 3, 2 PR, 2, 5 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26 Cl Torre Peñafiel: 1, 2, 4 Cl Torre Pisa: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 Cl Torres De Serrano: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

: De 9:10 a 14:30 horas: Cl XVIII: 6, 8, 10, 12, 1 Madrid : De 8:15 a 9:15 horas: Av. Cardenal Herrera Oria: 389 A, 389 B, 391 A, 391 B Cl Angel Beato: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Cl Doctor Guiu: 7, 9, 11, 13 Cl Fortín: 3 Cl Gascones: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Cl Islas Kuriles: 1, 2, 3 1, 3, 4, 5 Cl Joaquin Lorenzo: 75 2, 75, 77 1, 77, 79 B, 79, 81 BI, 81, 85, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 1, 122 Cl Ramon Pulido: 4, 6, 8, 10, 12 Cl Vicente Jimeno: 1 A, 1 B, 1 C, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23

: De 8:15 a 9:15 horas: Av. Cardenal Herrera Oria: 389 A, 389 B, 391 A, 391 B Cl Angel Beato: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Cl Doctor Guiu: 7, 9, 11, 13 Cl Fortín: 3 Cl Gascones: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Cl Islas Kuriles: 1, 2, 3 1, 3, 4, 5 Cl Joaquin Lorenzo: 75 2, 75, 77 1, 77, 79 B, 79, 81 BI, 81, 85, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 1, 122 Cl Ramon Pulido: 4, 6, 8, 10, 12 Cl Vicente Jimeno: 1 A, 1 B, 1 C, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23 Navalagamella : De 9:00 a 12:00 horas: Cl Cerro De La Plata: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

: De 9:00 a 12:00 horas: Cl Cerro De La Plata: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 San Martín de Valdeiglesias : De 9:30 a 10:30 horas: Cl Argentina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 BI, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38 Cl Bahamas: 1, 3 Cl Barbados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Cl Barzales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PR, 12, 22, 24 Cl Belice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Cl Brasil: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 Cl Chile: 1, 2 PR, 2, 3, 4 Cl Cuba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PR, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35 Cl Deposito: 2 Cl Haití: 1, 2, 3, 4, 5 Cl Jamaica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Cl Méjico: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 Cl Paraguay: 1, 3, 30, 32 Cl Perú: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Cl San Sebastián: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Cl Uruguay: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Cl Valverde: 1, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 H, 4 Cn Barzales: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 50 Cn Molino Quemado: 47 Cr Virgen De La Nueva: 1 1

: De 9:30 a 10:30 horas: Cl Argentina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 BI, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38 Cl Bahamas: 1, 3 Cl Barbados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Cl Barzales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PR, 12, 22, 24 Cl Belice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Cl Brasil: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 Cl Chile: 1, 2 PR, 2, 3, 4 Cl Cuba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PR, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35 Cl Deposito: 2 Cl Haití: 1, 2, 3, 4, 5 Cl Jamaica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Cl Méjico: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 Cl Paraguay: 1, 3, 30, 32 Cl Perú: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Cl San Sebastián: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Cl Uruguay: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Cl Valverde: 1, 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 H, 4 Cn Barzales: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 50 Cn Molino Quemado: 47 Cr Virgen De La Nueva: 1 1 Torrelaguna : De 8:30 a 10:30 horas: Cr Torrelaguna-Venturada (N-320): 3317 KM D, 3318 KM I, 3318 KM I1, 3320 KM IZ

: De 8:30 a 10:30 horas: Cr Torrelaguna-Venturada (N-320): 3317 KM D, 3318 KM I, 3318 KM I1, 3320 KM IZ Valdemorillo: De 9:00 a 12:00 horas: Av. Roncesvalles: 87, 89, 91

Jueves, 23 de octubre

Alcorcón : De 11:00 a 13:00 horas: Cl Sierra Albarracín: 26, 28

: De 11:00 a 13:00 horas: Cl Sierra Albarracín: 26, 28 Collado Villalba : De 9:00 a 12:00 horas: Cl Escofina: 18 2, 18, 20 1, 20

: De 9:00 a 12:00 horas: Cl Escofina: 18 2, 18, 20 1, 20 El Molar : De 10:00 a 12:00 horas: Cl Alamo: 2, 4, 6, 7 1, 7 2, 7 3, 8

: De 10:00 a 12:00 horas: Cl Alamo: 2, 4, 6, 7 1, 7 2, 7 3, 8 Las Matas : De 9:15 a 14:30 horas: Av. Rubios: 15, 17, 19 Cl XVIII: 4 2, 4 3

: De 9:15 a 14:30 horas: Av. Rubios: 15, 17, 19 Cl XVIII: 4 2, 4 3 Madrid : De 00:05 a 4:05 horas: Cl Principe: 9, 11, 12, 15, 19

Móstoles : De 8:45 a 10:45 horas : Cl Casiopea: 12 2, 12 3, 12 4 / De 9:00 a 10:30 horas : Cr Villaviciosa (M-856): 2 KM 1, 2 KM

: De 15:00 a 16:00 horas: Av. Constitución: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 25 1 Cl Ancha: 9 Cr Valdemorillo-Chapinería (M-510): 1 Tr Amargura: 5, 8 Robledo de Chavela: De 8:30 a 9:00 horas: Cl Finca Monte Alegre: 1 1, 1 Cr Colmenar Del Arroyo-Robledo (M-531): 45 KM / De 15:00 a 15:30 horas: Cl Finca Monte Alegre: 1 1, 1 Cr Colmenar Del Arroyo-Robledo (M-531): 45 KM

Viernes, 24 de octubre