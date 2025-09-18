El Palacio del Hielo y del Automóvil, lujo en el Madrid de los años veinte

Un Madrid cambiante. Más “moderno” y que, de nuevo, echó mano de la piqueta para acabar con aquello que “impedía” su empuje. En este caso, el palacio del duque de Medinaceli dejó paso al hotel Palace y, muy cerca, al renombrado Palacio del Hielo y del Automóvil.

Exposición de coches en el Palacio del Hielo y del Automóvil Efe

Por aquel entonces, hacia 1920, el magnate hostelero de origen belga Georges Marquet anunciaba la creación de una pista de hielo artificial en Madrid de 55x28 metros en el que practicar hockey y el patinaje, tan popular por la época en las clases altas. Toda una novedad que llegó de la mano de arquitecto belga M. Edmond De Lune. Una construcción que fue renombrada por ser una de las primeras edificaciones en emplear hormigón armado en Madrid, la fachada, de estilo renacimiento francés, pugnaba con otras similares en la capital gala. Fue inaugurado el edificio el 30 de octubre de 1922 y acudió a la inauguración Alfonso XIII, interviniendo campeones de patinaje artístico sobre hielo de Francia y Bélgica.

El interior lujoso poseía un gran salón estilo Luis XVI, con lujosos vestuarios para ambos sexos, salas de lectura. La planta baja se dedicaba a la pista, y en torno a él los salones y dependencias de ocio en una disposición de sala hipóstila. Era un centro muy apropiado para el ocio, y se abastecía de los clientes del vecino Hotel Palace ya inaugurado en 1912. Este inicio coincidió con el esplendor inicial del Hotel debido a la inmigración de la clase alta causada por el conflicto mundial. Un Primera Guerra Mundial que hizo recalar en la capital española a refugiados y aristócratas de las potencias enfrentadas.

Aquí se celebró la primera competición de liga de Hockey Español, el 18 de enero de 1923, entre el Club Alpino Español y el Real Club Puerta de Hierro. La liga la ganó finalmente el Azul Hockey Club en febrero de este año. No hubo más ediciones de la liga y en 1926 el edificio cerró debido a la ausencia de clientes.

Palacio del Hielo y del Automóvil Efe

Tras la Guerra Civil, un acontecimiento que destrozó vidas y haciendas, el antiguo Palacio de Hielo y del Automóvil pasa de Centro de Estudios Históricos a convertirse en sede del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En 1948, el arquitecto Miguel Fisac construye en el interior del edificio una librería para vender las publicaciones del CSIC. Al paso del tiempo, en 1978 se produce un gran incendio y la práctica totalidad de los libros del CSIC y de la librería son pasto de las llamas. El edificio original resistió, no así la reforma de 1940.

Hoy en día, el Edificio Medinaceli, ubicado en el céntrico barrio de Las Cortes de Madrid y propiedad de la Dirección General de Patrimonio del Estado, albergará la sede en la capital del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Una vez entre en pleno funcionamiento, esta sede se unirá a la existente en Vitoria-Gasteiz, inaugurada el pasado 1 de junio de 2021 por los Reyes.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública acaba de finalizar la rehabilitación de la fachada del inmueble, que está protegida. El Ministerio del Interior abordará un estudio más detallado del edificio, que dispone de 15.000 metros cuadrados útiles construidos en una parcela de 3.500, por lo que se seleccionará el espacio más adecuado para albergar la sede madrileña del Centro Memorial.

El proyecto, para este vetusto edificio, incluye una muestra expositiva permanente; un salón de actos; un espacio de reflexión, memoria y ofrenda, así como un espacio suficiente para las exposiciones temporales y las dependencias administrativas que gestionen la futura actividad de la sede. Una nueva vida -otra-, para el Palacio del Hielo y del Automóvil.