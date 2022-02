WhatsApp con Manuel Bandera, a quien le “encantaría retomar ‘Las cosas del querer’”

El musical A Chorus Line fue la gran apuesta de Antonio Banderas para abrir su teatro en Málaga hace dos años. Interpretaba, precisamente, al protagonista, pero Manuel Bandera tomó el relevo con gran éxito en Madrid.

¿Qué le dirías a un fan de los musicales para que se acerque a ver esta obra al Teatro Calderón?

Le diría que, si es fan de verdad de los musicales, no se lo puede perder, porque es la esencia de todos ellos. Desde su estreno en 1975, se convirtió en un auténtico emblema de Broadway y supuso un antes y un después 🤩.

¿Qué tal se vive en la capital? ¿Cuál es tu rincón de Madrid preferido?

Este año cumplo 40 años viviendo aquí. Madrid es una ciudad fantástica, pero no puede tener playa, ya sería un abuso. Siempre tengo mi Málaga natal 🥲. Mi rincón favorito es la zona del río y el puente de San Isidro, que lo han dejado estupendo.

Tu personaje, Zach, es un exigente director de reparto...

Todo aquel que dirija una audición podemos decir que es un Zack, pero que sean tan exigentes como él no hay tantos je, je, je 😜. Aun así, sí que hay grandes directores que buscan esa excelencia 👏.

¿Te dio algún consejo Antonio Banderas?

¡Claro, de hecho, me dirigió! En temas técnicos (dónde se coloca Zack, qué elementos necesita en cada momento…) y de interpretación, nuestro lenguaje común.

Hablando de Antonio Banderas, ¿es verdad que la gente te confunde a veces con él?

No, no, no. La confusión está en el nombre, no en la persona.

¿Crees que sería posible una tercera parte de “Las cosas del querer”?

Desgraciadamente, no sé si sería posible, tras casi 30 años de la segunda 🙁. A mí, me encantaría, aunque solo fuera por estar con Ángela Molina en el rodaje y ser dirigido por Jaime Chávarri otra vez 🥰.