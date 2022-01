WhatsApp con Kery Sankoh, “la Tina Turner catalana”

Nacida en Barcelona, ha formado parte de musicales como El Rey León o El Guardaespaldas. Su trabajo más reciente, antes de interpretar a la famosa cantante en el musical Tina (Teatro Coliseum), fue un espectáculo avalado y respaldado por la familia de Michael Jackson, Forever King of Pop.

“La Tina Turner catalana” te llaman algunos medios… ¿orgullosa del título?

😊Me encanta y me siento muy orgullosa del apodo que me han puesto.

Venga, mójate. ¿Madrid o Barcelona (o Badalona)?

Madrid me ha cautivado. Me encanta esta ciudad y me tiene enamorada ❤️. Ya casi hace siete años que vivo aquí. Pero sí que es cierto que echo de menos tener cerca a mi familia y el mar 🌊.

Recomiéndanos tu rincón favorito de Madrid…

Me gusta mucho pasear por el Retiro y sus jardines, Madrid Río, para hacer deporte o desconectar, y un atardecer en el Templo de Debod. Son algunos de mis lugares favoritos.

Nos dirás que siempre habías sido fan de Tina Turner, ¿no?

🤩 Pues la verdad es que siempre la he admirado. Cuando era pequeña, mi padre tenía una colección muy buena de discos de vinilo y recuerdo cómo me enseñó por primera el disco de Private Dancer y me dijo: “Esta mujer es increíble”.

¿La has conocido en persona?

😢 No he tenido el placer de conocerla en persona, pero, si en algún momento lo hago, le diría que la admiro en muchos aspectos y que, para mí, es todo un honor transmitir parte de su esencia todas las noches en el escenario. Pero, sobre todo, le diría: gracias por compartir tu historia.

Experiencia no te falta… ¿Qué musical de Broadway te gustaría protagonizar?

De momento, estoy centrada con Tina, pero Wicked, The Color Purple, Rent o Dreamgirls son algunos de los que más me gustan ❤️.