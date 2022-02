WhatsApp con Álex González, que aparece en la nueva serie “Operación marea negra”

Ya había trabajado en muchas series, como Un paso adelante o Los Serrano, pero fue El Príncipe la ficción que lo catapultó a la fama. Álex González (Madrid, 1980) está en uno de sus mejores momentos. La estrella televisiva interpreta a Nando en la nueva miniserie de Prime Video, Operación Marea Negra.

Vuelves a trabajar con Daniel Calparsoro tras dirigirte en Combustión…

Fue una alegría colaborar de nuevo con él, es un director al que admiro muchísimo👍.

¿Cómo te preparaste para tu personaje?

Intenté mantener el mismo físico, entrenar y hacer dieta, claro. Sabía boxear y, hace dos años, me saqué el permiso de patrón de embarcaciones, por lo que he podido conducir las barcas sin especialistas. No sé por qué lo hice, si no tengo barco y vivo en Madrid😊.

¿Tuviste claustrofobia grabando en un submarino?

Te acostumbras. En la segunda semana, cuando cortaban para comer, me quedaba dentro del submarino y me sentía seguro, sin teléfonos sonando y nadie diciéndome nada. En paz.

¿Qué ha sido lo más complicado del rodaje?

Mantener el acento gallego en todo momento. Tuve una coach para dar clase cada día.

¿Qué es lo que más has disfrutado durante esta grabación?

Que los productores me dieran la libertad de hacer ese personaje.

¿Buscaste algo de información sobre tu personaje?

Al principio, busqué mucha información, aunque no hay gran cosa. He trabajado el personaje desde el punto de vista de alguien que ha hecho una hazaña a la altura de Cristóbal Colón.

¿Crees que habrá una segunda temporada?

Creo que la trama da para una segunda (la cárcel) y una tercera en la que fuera como Al Pacino, pero sin un buen final. Algo así no puede acabar bien😂.

¿Qué otros proyectos tienes?

Hay, pero no puedo contar mucho. Acaba de estrenarse la segunda temporada de Toy Boy en Netflix. En general, está siendo un buen año👏.