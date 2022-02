¿Cómo es el ‘unboxing’ de la exposición con la escultura que emula a la hija de Verónica Forqué?

Conocido por sus trabajos con Rosalía, Jedet o firmas como Balmain y Palomo Spain, el tinerfeño Filip Custic apuesta por el arte performativo en pi(x)el, un proyecto que se presentó en la Colección Solo y que estudia un cruce entre el cuerpo y la teconología como herramienta para abrazar la diversidad, diciéndole adiós a lo normativo y estereotípico.

La propuesta de Custic no llega sola: junto a la performance de Alex Hug, configura la primera parte de Certeza, la muestra que Colección Solo inaugurará el 22 de marzo. Según ha avanzado Solo, Certeza será un proyecto con un largo recorrido en el tiempo, ocupando varios meses. La introducción, protagonizada por Custic y Hug, funcionará como el unboxing de la pieza. Esta pondrá en común la visión y propuesta de artistas de diferentes puntos del planeta valiéndose de pintura, escultura, instalación, videoarte...

Unboxing de Certeza

Al igual que ocurre en los unboxing de productos que se suelen ver en las redes, en esta parte el artista desembala, construye e incluso enchufa la obra delante de la audiencia con un marco sensorial, un acto con claras referencias a las presentaciones de gigantes tecnológicos como Apple o Samsung. Esa versión 2.0 de la teletienda inspira especialmente a Custic, según ha compartido Solo: “Me encanta esa teatralidad, la idea de crear un momento especial para presentar un objeto y generar una experiencia completa en torno a él”.

pi(x)el FOTO: Espacio Solo Espacio Solo

Eso sí, pi(x)el no se valdrá de un gran escenario ni de un multimillonario en traje, sino de una escultura hiperrealista que emula a la también artista María Forqué, popularmente conocida como Virgen María, algo bastante recurrente en la retrospectiva del canario, que busca comunicar cómo “la funda corporal transcenderá y prevalecerá la esencia de cada individuo”, mientras que el presente se caracteriza por “la dismorfia y la no aceptación”.

El papel del espectador

Completan la propuesta un casco, una gargantilla, un pectoral y unas uñas postizas, todo ello creado con pantallas táctiles. La interacción aquí es clave, pues serán los espectadores los encargados de dar vida a la pieza, modificando identidades a su voluntad al tocar las pantallas como un revulsivo al tabú en el que se convirtió el acto de tocar cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020.

De esta manera, pi(x)el permite a sus visitantes modelar un nuevo cuerpo, yendo más allá de convencionalismos sociales en torno al género, edad u origen. Será marzo la fecha en la que pi(x)el se convertirá en una escultura interactiva parte de Certeza, la muestra que celebrará Espacio Solo (Pl. de la Independencia, 5) hasta finales de año.

Memoria y reciclaje en ‘Touch Again’, de Alex Hug

Por otro lado, Touch again de Alex Hug cuenta con cuatro esculturas textiles creadas a base de prendas recicladas que cobran vida. La obra promete ser una invitación a recuperar el contacto en un momento histórico caracterizado por la comunicación digital.

La artista crea sus obras a base de prendas de vestir recicladas, concebidas como una especie de archivo de memoria. Cada una de ellas, llamadas Hug Station, hace referencia a una emoción, expresada a través del color. It’s OK to Feel Red conecta con la rabia, mientras que The Trap of Black explora el miedo que nos paraliza.

I Need a Hug When I Feel Blue, por otro lado, habla de tristeza. Y exactamente lo contrario, alivio o la sensación de sobreponerse a la adversidad, son las sensaciones contenidas en Hope in Pink is Contagious. La experiencia de Touch Again se complementa con una narración compuesta for frases repetitivas y solapadas entre sí que componen una banda sonora de textura ruidosa, un murmullo continuo que solo se convierte en reconocible si el público se acerca a cada uno de los hitos de la instalación.