Pozuelo de Alarcón otorga sus becas a los universitarios empadronados

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón reconoce la excelencia académica con un programa de becas dirigida a alumnos de estudios universitarios empadronados en la ciudad.

El Consistorio ha señalado que esta iniciativa está activa en distintas universidades de la región, como es el caso del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).

La alcaldesa, Paloma Tejero, acompañada por la concejal de Educación, Almudena Ruiz, ha visitado precisamente las instalaciones de este centro, en el campus de Aravaca, junto a su director, Álvaro Martínez- Echevarría, y el coordinador de Relaciones Institucionales, Álvaro Drake. Allí, además, ha tenido la oportunidad de mantener un encuentro con tres alumnos que se benefician de estas ayudas.

En concreto, gracias al acuerdo, los alumnos de Pozuelo en el IEB con mejores expedientes en Bachillerato pueden acceder a una Beca al Honor Académico, tres becas de excelencia académica y cinco ayudas al estudio para cursar cualquiera de las Dobles Titulaciones en los Grados en Derecho o ADE con: Master in Business Analytics, Máster en Bolsa y Mercados Financieros (opción Bilingüe y español), Máster en Relaciones Internacionales o Master en Banca de Inversión.

Asimismo, también se concede una Beca al Honor Académico, tres becas de excelencia académica y cinco ayudas al estudio para cursar cualquiera de los Master, Programas y Cursos.

Por otro lado, el Ayuntamiento también tiene suscritos otros convenios de colaboración con diferentes universidades de la región, y varias con sede en Pozuelo, para becas de estudio como reconocimiento a la excelencia académica. En concreto, Universidad Francisco de Vitoria, ESIC University, ESIC Business & Marketing School, Camilo José Cela, y también para estudios en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad), Nebrija, San Pablo-CEU y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina.