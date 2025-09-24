Madrid: vecinos de la colonia Manzanares reclaman el soterramiento de la M-30 en su barrio

Vecindad de la colonia Manzanares (Moncloa-Aravaca) se concentrará este miércoles para reclamar el soterramiento de la M-30 en el tramo que va desde la calle San Pol de Mar hasta el puente de los Franceses por tratarse de una vía que, según denuncian, se encuentra a "88 centímetros de las casas".

En un comunicado, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) apunta a que las molestias ocasionadas por el "ruido y los malos humos" afectan a unas 5.000 personas. "Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no parece dar mucha importancia a este problema, y por el momento descarta atender una demanda vecinal histórica de la colonia", han señalado.

Por ello, la Asociación Vecinal Manzanares-Casa de Campo ha convocado esta concentración a las 19 horas en la calle San Pol de Mar bajo el lema '#A88cm de nuestras casas'.

"Otros barrios avanzan proyectos como el soterramiento de la A5 o la M30 en Ventas, nosotros seguimos sufriendo ruidos, contaminación y aislamiento de la Casa de Campo", han criticado desde la asociación.

Además, han avanzado que durante la protesta también se trasladarán críticas a las actuales reformas de la calle San Pol y la Colonia del Manzanares, ya que "no responden a las necesidades del vecindario ni solucionan sus verdaderos problemas".

El colectivo vecinal dice sentirse "ninguneado" e "ignorado" por el Ayuntamiento de Madrid tras meses "sin recibir ninguna respuesta concreta". "Este verano, la entidad solicitó una nueva reunión al Ayuntamiento pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta alguna", ha lamentado.

Pese a ello, insiste en que el Ayuntamiento debe dar "pasos formales hacia el soterramiento" y realizar "un estudio de viabilidad actualizado", algo que, según lamenta, la Junta Municipal del distrito "rechazó" el año pasado.

"Insistimos en que el barrio no quiere parches o soluciones parciales al problema de la M-30, como quedó atestiguado cuando la opción del soterramiento logró una abrumadora mayoría en la consulta que organizamos en 2021", ha concluido la asociación.