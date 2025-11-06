Los presupuestos de Almeida para 2026: las políticas sociales crecen un 7%

Con el alcalde ausente, pero dirigiendo la Junta de Gobierno de forma telemática desde Buenos Aires, el Ayuntamiento de Madrid aprobará hoy su proyecto de presupuestos para 2026. Unas cuentas de las cuales Cibeles ya ha deslizado algunas líneas maestras. En total, el Consistorio contará con 6.500 millones de euros. Y si bien el gasto se incrementará en todas las Áreas de Gobierno, una destaca por encima del resto: la de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, con una subida del 7,1%, alcanzando los 402,9 millones de euros.

Desde el Área de Economía y Hacienda que preside Engracia Hidalgo explican que, a esa cantidad, se sumará el presupuesto del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que pasa a ser el de mayor importe anual del Ayuntamiento. Con dos años de duración y 677 millones de euros para las dos anualidades, la cantidad ha aumentado un 51,5% respecto al año anterior. El hecho de que el Consistorio no lo sume a los 402,9 millones se debe a que, aunque el contrato lo coordina el Área social, su presupuesto es consignado mayoritariamente a los distritos.

El servicio brinda apoyo para el desarrollo de actividades diarias a personas mayores de 65 años, así como a personas con discapacidad menores de 65 y personas con dependencia reconocida. El objetivo, que los usuarios puedan seguir residiendo en sus hogares, pero con el acompañamiento profesional necesario. De acuerdo al contrato, se prevén 16,2 millones de horas anuales de atención, un 19% más que el anterior. Para dar cobertura a este mayor volumen, los profesionales que prestan el servicio se han incrementado de 9.000 a 12.000.

La intervención con cada usuario es individualizada y ajustada a sus necesidades. Desde este servicio, se fomenta su autonomía, se evita el deterioro estimulando sus capacidades y se pueden detectar empeoramientos de salud o soledad no deseada.

Dos prestaciones

Las prestaciones son de dos tipos. Por un lado, las que incluyen atención personal o doméstica: apoyo en la higiene y en la movilidad dentro del hogar, ayuda en la toma de medicamentos o en la ingesta de alimentos, cuidado a la persona en domicilio, apoyo en la limpieza de la vivienda, compra de alimentos o preparación de comidas. Por otro, están las prestaciones complementarias en el domicilio, que se conceden previa valoración técnica: ayuda psicológica, terapia ocupacional, fisioterapia, la podología y la peluquería.

Entre las novedades, se incluirá un programa específico para prevenir la soledad no deseada, con un refuerzo en los mecanismos de detección y atención psicológica para quien la requiera. También se ofrecerá apoyo a personas del entorno de los usuarios que ejercen como sus cuidadores, poniendo a su disposición formación, asesoramiento en los cuidados y terapia psicológica.

El contrato se ha dividido en cuatro lotes con el objetivo de reducir los desplazamientos del personal y fomentar su estabilidad, lo que «también redundará en una mejor atención a los usuarios», explican desde el Ayuntamiento.