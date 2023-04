"Es una provocación": la Comunidad de Madrid critica que Bolaños "se apunte" al 2 de mayo sin haber sido invitado

El mail enviado por el Ministerio de Presidencia, presidido por Félix Bolaños, a la Comunidad de Madrid, preguntando por el sitio en el que se ubicará el ministro y la escaleta del acto que tendrá lugar en Sol con motivo del 2 de mayo, ha causado incredulidad en el Gobierno regional. "Bolaños se apunta a un acto al que no ha sido invitado y no va a ser invitado", afirman fuentes del Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso. "Consultados los decretos de protocolo del Estado y de la Comunidad de Madrid, y dado que el ministro Bolaños no ha sido formalmente invitado a los actos de celebración del 2 de mayo, si se presenta sin invitación será, simplemente, una provocación. En ese momento estudiaremos qué hacer y dónde colocar a una persona que no ha sido invitada", añaden desde Sol.

Por otro lado, recuerdan que el ministro es "el responsable de que se convoque una manifestación contra Díaz Ayuso en la Puerta del Sol" ese mismo día, debido a la protesta de los vecinos afectados por las obras de Metro.

Por último, recuerdan a Bolaños que la forma de "dirigirse a la comunidad de Madrid" no es CAM, como pone en su misiva, sino CM.