El recado de Ayuso a Sánchez: “Madrid está dolida, que nadie nos tome por tontos y crea que puede acabar con nuestro buen nombre”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reescrito el Dos de mayo y ha sacado la celebración a la calle para convertir la fiesta de la Comunidad de Madrid en un acto popular, con perfil propio, sin interferencias de Moncloa ni del PSOE regional y con una conexión más directa con los madrileños, aunque pasado por agua, truenos y relámpagos. La meteorología no fue obstáculo, sin embargo, para que algunas personas desafiaran al mal tiempo y acudieran a la Puerta del Sol a celebrar la fiesta de la Comunidad y gritar vivas a la presidenta. "¡tienes que poder con este"!, gritaba el público a Ayuso desde una tribuna en referencia a Pedro Sánchez.

En plena confrontación con el Gobierno central por eliminar, por primera vez, la parada militar, sin la presencia de ningún ministro, ni el delegado del Gobierno ni el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, la lluvia deslució un acto pensado para los madrileños pero con encuestas en los medios de comunicación que reforzaban la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso.

"Bochornoso apagón"

La presidenta madrileña exhibió la cara más resiliente y heroica de los madrileños, no solo durante la pandemia o Filomena, sino también durante el “bochornoso” apagón que dejó España a oscuras, refirió en su discurso, que se convirtió en homenaje a los trabajadores de los servicios públicos madrileños. Entre ellos el personal de Metro de Madrid, desde técnicos a inspectores, jefes de sector, oficiales, vigilantes de seguridad y maquinistas, “que desalojaron con seguridad a los viajeros de trenes y ascensores nada más producirse la caída masiva del suministro eléctrico”.

Ayuso cargó contra la gestión de Pedro Sánchez que dejó a oscuras a toda España y reparó en que “la fabulosa solidaridad, o la alegría de vivir que asombra y contagia a los que nos visitan, no deberían hacernos olvidar la gravedad de lo ocurrido. No podemos acostumbrarnos al sectarismo ni a la mentira".

De paso, exhibió el músculo de la sanidad madrileña. “Volvió a dar ejemplo” en un día como el del apagón en el que nacieron 96 niños.

Recalcó la importancia de la unidad como elemento imprescindible para los logros que España ha conseguido. Y lanzó un aviso a Sánchez: "Esto no puede irse al garete por culpa de nadie. Que nadie se confunda. Nos sale la solidaridad, incluso la gracia. Pero junto con este amor por los demás y por la realidad, tenemos mucho amor propio. Así tiene que ser. Que a nadie se le olvide”. Y prosiguió: “Que nadie se crea que puede tomarnos por tontos, que se puede acabar con nuestro buen nombre en el mundo, porque nos costó casi dos siglos recuperarlo”, sentenció.

Durante su discurso, Ayuso puso énfasis en el malestar por que el Gobierno impidiera la parada militar. “Este año, el pueblo de Madrid está dolido y echa de menos a sus Fuerzas Armadas. Los madrileños quieren y admiran a su Ejército. Siempre con ellos", dijo elogiándoles. “Sabemos que esta ausencia no la quiere nadie", dijo, pero avisó de que "Madrid, unida y alegre, volverá a celebrar a sus héroes con su Ejército”.

Ayuso, durante el acto del Dos Mayo Jesús G. Feria

Del "monólogo" al "sectarismo patológico"

Diferentes portavoces y representantes políticos hicieron también su valoración de la actualidad política en los momentos previos al acto. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Rita Maestre, criticó a Ayuso por “usurpar la fiesta de los madrileños” y llenar la Puerta del Sol “con militantes del PP”. En idénticos términos se manifestó la portavoz de esta formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. “No vamos a permitir que este acto sea un monologo de la señora Ayuso...Va a ser un acto de autobombo y vamos a acabar pagando el transporte y bocadillo a los militantes del PP”, que se quejó (…) Viendo el mitin que ha montado, ni maduro hubiera llegado tan lejos.

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, cargó contra el “sectarismo patológico” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no permitir que este años estuvieran presentes las Fuerzas Armadas ni la Patrulla Águila desplegando la bandera de España en el kilómetro cero, como ocurrió el año pasado. Le tildó de “aspirante autócrata que se cree que el Ejército es suyo y no permite la cercanía del pueblo de Madrid con el Ejército”. También reparó en la ausencia del PSOE en el acto, que “ha decidido aislarse detrás del muro de Pedro Sánchez”, al tiempo que celebró la consolidación del proyecto de Isabel Díaz Ayuso.

El secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, puso en valor que Madrid “está viviendo el mejor momento de su historia” y recalcó que, “pese a los intentos de boicot de Sánchez” el acto no estaba pensado para “agasajar” a la presidenta de la Comunidad. “Es un acto por y para los madrileños”, sentenció. Al mismo tiempo calificó de “preocupante e infantil” que el PSOE no estuviera en los actos del 2 de mayo. “Esto no es un desprecio a los madrileños, no a la presidenta de la Comunidad...Me parece patética esta actitud del PSOE de rebelarse en los sitios que no le hacen casito”. Al mismo tiempo se mostró satisfecho por las encuestas conocidas hoy: “un acicate en el ecuador de la legislatura que ratifica que vamos por buen camino y que es un proyecto reconocido y valorado”.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, aprovechó el día festivo para hacer un llamamiento a la unidad “para acabar con el peor gobierno de la historia reciente que ampara la corrupción. Este día histórico nos tiene que servir como inspiración”, sentenció.

Él alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, celebró las encuestan que coronan a Isabel Diaz Ayuso como la líder mejor valorada y criticó la “desconexión de la izquierda de la realidad social” por su ausencia en el acto. “Siempre poniendo palos en la rueda, triste y amargada...”. Igualmente arremetió contra la “política energética equivocada del Gobierno en materia energética. La responsabilidad es suya porque es el que mantiene a Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica y ahora está tratando de apuntalar su posverdad”.