El regreso del aclamado festival, el Jardín de las Delicias

Hace justo un año, la Universidad Complutense de Madrid fue testigo de una de las ediciones más exitosas del Festival Jardín de las Delicias, que celebraba su cuarta entrega colgando el cartel de «abonos agotados» días antes del evento, como ya venía siendo habitual en años anteriores.

50.000 personas se congregaron durante ese fin de semana para disfrutar de la música de casi 40 artistas, entre ellos figuras como Melendi, Vetusta Morla, Juan Magán, Taburete, Dani Fernández, Dorian, Sidecars, Sofía Ellar, Pol Granch, Maldita Nerea, y muchos más.

Este año el festival viene pisando fuerte, artistas de todos los estilos y todos los tiempos harán vibrar la Ciudad Universitaria. Áreas interactivas, nueva barra sostenible y un espacio de igualdad son algunos de los criterios que desde la organización no han querido pasar por alto.

El viernes 20 pisarán el escenario Hombres G, Juan Magán, La La Love You, Marlon, 84, Coti, Besmaya y Ters. Con ellos, reconocidos dj’s como Adrián Lozano o Barce y muchos más. Por otro lado, el sábado 21 actuarán Viva Suecia, Taburete, La Oreja de Van Gogh, Beret, Andy y Lucas, Malmö 040 e Inazio.

Hablamos con los artistas

LA RAZÓN ha podido hablar con dos de los invitados que asistirán al gran encuentro festivalero. Cada uno representa una época y un estilo, pero comparten la pasión por la música y el agradecimiento de poder estar en uno de los festivales más reconocidos de Madrid. Coti e Inazio se sinceran con este medio y confiesan que los nervios existen y exponerse ante el público siempre es una exigencia, pero las ganas la superan con creces.

«La verdad que me encuentro genial. He cogido el comienzo del curso con mucha motivación. Creo que estoy en un momento profesional muy prematuro pero muy divertido. Sigo aprendiendo muchísimo y disfrutando del presente, de lo que está pasando, que todavía no es del todo rutina y eso hay que aprovecharlo», comenta Inazio (Logroño, 2000). Le apasiona la capital, donde reside actualmente, y recuerda con especial ilusión encuentros como el vivido en el Teatro Barceló. «La gira fue maravillosa, si tuviera que mencionar un concierto sería el del festival Pirineo Sur, nunca lo olvidaré».

Inazio Cedida

Según Inazio, el público madrileño «es de los más entregados de España», y, a la vez, «donde está gente de todo el mundo». «Es muy entretenido», añade.

Muy agradecido, el artista recuerda que el próximo viernes, coincidiendo con el pistoletazo de salida del festival, verá la luz su nuevo disco «Música para bailar sobre el agua».

Por su parte, Coti (Argentina, 1973) viene de un año cargado de conciertos y en medio de una gira internacional. «Estoy teniendo mucho trabajo en España y eso es muy bonito», apunta. Un año productivo cuanto menos, y así lo podemos comprobar después de la llegada del nuevo disco que saldrá en dos meses y colaboraciones varias como con la artista Ana Guerra o Gonzalo Hermida, con quien estuvo en el programa «Dúos increíbles».

Mantenerse entre generaciones en una industria cada vez más cambiante es todo un reto y Coti lo ha superado. Lo sigue haciendo, aunque no es fácil, reconoce, pero «la clave está en la coherencia artística, aprovechar la experiencia y mantener la ilusión». En este sentido, el artista dice que, «por suerte, mantenerse es muy complicado, pero cuando uno logra experiencia y sigue con las ganas del primer día ocurre algo hermoso, puesto que puedes disfrutar incluso más que en los comienzos cuando hay más presión», y añade: «el tiempo te aplaca y te ayuda a saber diferenciar y elegir los caminos que quieres en la vida».

Coti Cedida

Como el primer día, Coti sigue sintiendo la necesidad de expresar sus emociones a través de la música, igual que la de conectar con el público. Y es que después de 30 años en el escenario, cuando uno piensa que lo ha experimentado todo, la vida siempre te sorprende: «Todos los años me ocurren cosas, uno se renueva, aprende, crece... Siempre hay espacio para cosas lindas. Me gusta que mucha gente de las nuevas generaciones quiera contar conmigo y lleguen cosas a mi vida que ni imaginaba».

Se muestra tranquilo y atento, y confiesa que mantiene el mismo entusiasmo con la llegada del nuevo disco en dos meses que tuvo con la salida del primero. «Creo que estoy haciendo un discazo. Me lo estoy tomando con calma, sin presión y con un bagaje que me permite más la reflexión, la libertad artística y la fidelidad hacia mis emociones».

Respecto al festival, Coti se refiere al mismo como «un encuentro musical muy cuidado, tanto con los artistas como con el público». De hecho, él ya estuvo hace cinco años, previamente a la pandemia. Lo recuerda con mucho cariño y ahora regresa anunciando muy altas expectativas.

Un festival sostenible

El 2023 fue una edición marcada también por el compromiso con la sostenibilidad, que se pudo llevar a cabo gracias a las medidas impulsadas por Endesa, patrocinador sostenible del Jardín de las Delicias, con quienes se tomaron medidas como lanzaderas gratuitas de autobuses eléctricos desde Moncloa hasta el recinto del festival, parking gratuito para las primeras 50 plazas ocupadas por coches eléctricos, compromiso de plástico cero, vasos reciclables y gratuitos siempre que se devolvieran o barras sostenibles en la que se conseguían consumiciones al devolver diez vasos.

Este año además de todas esas medidas, la gran novedad ha sido la instalación de una batería gracias a la que una parte del suministro que ha necesitado el escenario Endesa haya sido eléctrico así como la totalidad de las necesidades energéticas de las labores de montaje y desmontaje. Esto ha supuesto reducir un 20% las emisiones de CO2 del festival al sustituir 2.500 litros de gasoil por energía renovable, lo que ha permitido dejar de emitir 6,5 toneladas de CO2 a la atmósfera. Lo equivalente a un coche que de 1,3 vueltas a la tierra o a las emisiones absorbidas en todo un año por 350 árboles.

El Jardín de las Delicias Cedida

De esta manera, el Jardín de las Delicias quiere conformar su edición más completa, con la firme intención de seguir creando experiencias únicas, respetuosas con el medioambiente y guiadas por el hilo conductor sin el que nada tendría sentido: la música.