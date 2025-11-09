Uno tiene la suerte de beber vino lleno de complicidades y se encuentra, en las andanzas de la vida y en los vericuetos analógicos, personas con las que merece la pena celebrar desde los fastos a lo pequeño. Todo con el enfoque de la grandeza que merece una bodega donde sueñan Agustín e Isidro, alimentando décadas de ilusión, limpieza en la elaboración y un trabajo de campo que parece de laboratorio emocional.

En su versión Ribera del Duero, auspiciados por la clarividencia y la autenticidad de Mario Rotllan, nace y vive Corimbo I. El 2018 se presenta frío, con fruta tensa y un trazo limpio. La nariz habla de cereza, ciruela y sotobosque. La madera acompaña con discreción y deja paso a una boca larga, fresca y equilibrada. Hay tipicidad, hay nervio y una elegancia que pide conversación. En mesa se luce con cordero asado, torrezno bien curado y morcilla al rescoldo, y en especial para la ocasión milhoja de rabo estofado. En barra hace migas con laterío de calidad, anchoa seria, bonito en aceite y un encurtido que aprieta la tuerca.

Es vino para el rito civil de celebrar lo que importa y para sostener la charla sin alharaca. La Ribera del futuro se intuye en esta copa, que mira al viñedo y respeta el trabajo de campo. Deja huella y promete guarda con serenidad castellana firme.

Bodega: Bodegas La Horra

Vino: Corimbo I 2018

D.O.: Ribera del Duero

Precio: 44 euros

www.bodegaslahorra.com