Rita Maestre saca la cara por Reyes Maroto al no ver "familiaridad con Aldama"

La polémica sobre los contactos y conversaciones del "conseguidor" Víctor de Aldama con distintos cargos del Gobierno socialista no tiene fin. Tampoco en los "comentarios al margen" que surgen entre sus socios parlamentarios, en este caso, Más Madrid, que ha logrado colocar en Moncloa a una ministra, Mónica García. En esa línea, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha adelantado que no participará "en el circo" promovido por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al pedir la reprobación de la socialista Reyes Maroto, en cuyos mensajes de whatsapp con el presunto comisionista del 'caso Koldo' no ve familiaridad alguna.

En rueda de prensa, la jefa de la oposición ha subrayado que todo lo que rodea el caso que golpea a los socialistas es "vergonzoso", la portavoz de Más Madrid se ha preguntado cómo pueden llegar a las entrañas de las instituciones "personajes como pequeño Nicolás y Koldos" poniendo el foco en los dos grandes partidos.