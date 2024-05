Sin soluciones a la congestión del Puerto de Navacerrada

Las soluciones a la congestión de vehículos que acceden al Puerto de Navacerrada no llega. Y por el momento, estas no pasan por modificar los accesos. Recientemente, y en respuesta al grupo parlamentario del PP, el Gobierno de Pedro Sánchez alegó que no puede mejorar los accesos por la M601 y la M603, al ser parte del Parque de Guadarrama, un entorno natural protegido en el que están prohibidas "las obras o modificaciones de las infraestructuras existentes". En esa misma respuesta, el Ejecutivo central recordaba que había puesto en marcha el Plan de Sostenibilidad Turística en el Puerto de Navacerrada, dotado con 1,6 millones de euros, y que tiene como objetivo su posicionamiento "como referente del turismo sostenible en España".

Los argumentos no son suficientes para los afectados, entre ellos, los que suman la plataforma Salvemos Navacerrada, que vela por la protección de la histórica estación de esquí. El pasado 19 de marzo, en una reunión con el Ayuntamiento de Cercedilla, se desgranó el Plan Estratégico para la Movilidad Comarcal en el Puerto. Y en esa ocasión, la plataforma expuso algunas posibles soluciones al problema del tráfico. Entre ellas, está el apostar por el tren del puerto, con una frecuencia continua en fines de semana y con precios de carácter público, "no turísticos, como ahora". En esa línea, otro de los puntos propuestos es una apuesta por los "bus lanzaderas", con paradas en Los Molinos, Navacerrada y Cercedilla, así como la correspondiente información de los horarios en cada parada.

En cuanto al control de aforos, el Gobierno afirmaba que dicho control en los accesos a los aparcamientos de Navacerrada, así como en Cotos, se realiza "permanentemente", de tal forma que cuando se han completada se lleva a cabo un corte "permeable" en los accesos a los mismos a través de las carreteras M-601 (en el punto kilométrico 12) y en la M-604 (kilómetros 32), por el cual solo se deja acceder a los puertos al transporte público. De esta forma, añadía, se evitaba el "aparcamiento indiscriminado" de vehículos en las carreteras de acceso. En opinión de Salvemos Navacerrada, con esta fórmula, se obliga a los usuarios a pagar nueve euros de peaje. Por lo tanto, una mejor solución para evitar las aglomeraciones sería dejar a los usuarios "vía libre" hasta Segovia, y dejar que sean los agentes los que lleven a cabo el control. Todo eso, acompañado de una auténtica "regulación" de lo usos del Puerto, mediante reservas de los usuarios.