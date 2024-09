De tapa en tapa... y de hotel en hotel: comienza el Hotel Tapa Tour

No lo podemos negar, nos entusiasma rendir tributo a la tapa, ese bocado tan nuestro y que tan felices nos hace. De ahí que no tengamos excusa para apuntarnos a la novena edición de Hotel Tapa Tour (hoteltapatour.com), que se celebra del 19 al 29 y se trata del festival de gastronomía, que tiene como escenario los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la capital en los que entraremos sin miedo para ir de tapeo. El Ayuntamiento patrocina esta cita anual, ideada por Nona Rubio. Como la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo ha afirmado «es fundamental seguir respaldando esta iniciativa, que promueve el turismo gastronómico en la ciudad de Madrid, demostrando la excelencia, la diversidad y la calidad de su oferta de restauración». Un activo que se ha posicionado entre las principales motivaciones de visita a la capital en la actualidad. Encuentros que, continúa, «contribuyen a ampliar los planes de interés para el visitante, enriqueciendo las propuestas turísticas del destino y favoreciendo el aumento de la estancia media, uno de los objetivos de la estrategia de turismo municipal». Y es que, durante diez días, «Madrid se consolida como una cita en la que la tapa se convierte en embajadora de la alta cocina de los hoteles de la capital», culmina.

Lo cierto es que las grandes cadenas hoteleras apuestan por contar con cocineros de renombre para diseñar una propuesta gastronómica dirigida al huésped foráneo, pero también para los madrileños, a los que tanto nos gusta comer y beber bien, ya que en ellos se alojan bares con barmans detrás de la barra, ideólogos de unas mezclas innovadoras y creativas responsables de que su oficio se haya profesionalizado. Hasta el punto de que la capital acoja unas interesantes coctelerías, que también se han convertido en un claro destino para quien visita la ciudad.

Dicho esto, cada establecimiento creará entre tres y cuatro propuestas de tapas más maridaje, cuyo precio medio oscilará entre los nueve y los catorce euros. Para abrir boca, una croqueta, servida con un Martini Fiero Spritz. Para continuar, las dos propuestas concursantes en el Premio Tapa Alimentos de España, la «Tapa Nacional», para devorar con vinos (tintos, blancos y rosados) de la D.O. Ribera del Duero, y la «Tapa Fusión», armonizada con cavas de guarda superior, de la D.O. Cava. Y de postre, una tapa dulce con un St-Germain Spritz.

Tapas del Hotel Bliss LRM

Las ocho rutas sugeridas son: Ruta 1: Barceló Torre de Madrid, RIU Plaza España, VP Plaza España Design, Palacio de los Duques Gran Melià. Ruta 2: The Principal Madrid, Hotel Montera Madrid, Pestana CR7 Gran Vía, Urso Hotel & Spa. Ruta 3: Four Seasons Hotel Madrid, JW Marriott, Gran Hotel Inglés. Ruta 4: The Madrid EDITION, Pestana Plaza Mayor, UMusic Hotel Madrid, CoolRooms Palacio de Atocha. Ruta 5: Radisson RED Madrid, NH Madrid Nacional, Hard Rock Hotel Madrid. Ruta 6: Mandarin Oriental Ritz Madrid, Hospes Puerta de Alcalá, BLESS Hotel Madrid. Ruta 7: Relais & Chateaux Heritage Madrid, VP Madroño, Hotel Puerta América. Ruta 8: InterContinental Madrid, Hyatt Regency Hesperia Madrid, Barceló Imagine.

Así, tomen nota, porque, como ejemplo, en el Hard Rock Hotel Madrid, Federico Amendolara, en Sessions Restaurant, sugiere un bocadito de cocido madrileño con Cantamuda 2023, la japo/atún Burger, con un Juvé Camps Reserva de la Familia Brut Nature Gran Reserva, y la croqueta con el Martini Fiero Spritz.

En el Bless, la parada es en el «rooftop», en Picos Pardos Sky Lounge, donde disfrutar de los bocados de Álvaro de Frutos. Son el buñuelo crujiente de calamar, para tomar con el tinto Nabal, de la D.O. Ribera del Duero, el wanton frito de pato, con una copa de Conde de Haro Brut Reserva, D.O. Cava, y, como tapa estrella, su BLESStacular Croqueta 5J a saborear con un Martini Fiero Spritz.

El bocata de calamares «Montera Style», que llega a la mesa junto a una copa de Aster El Espino 2020, la vieira frita con salmorejo asado y cecina, para comer con un cava Cordorniu ARS Collecta Blanc de Noir Reserva, y la croqueta de pollo a la brasa es la propuesta de David Correa en La Braseri, del Montera Madrid.

En el Gran Hotel Inglés, la mesa está en LobByto y, para abrir boca, el chef sugiere un donette de calamares en su tinta para comer con un Ferratus 2022, mientras que el alfajor de foie se servirá con una copa de Agustí Torelló Mata Rosat Trepat Reserva, de la D.O. Cava, que antecede a la croqueta crujiente de brandada de bacalao y al sablé al cava junto a un St-Germain Spritz.

Y, en CoolRooms Palacio de Atocha nos sugieren probar el ajo blanco de melón con jamón y espuma de remolacha, la empanada de plátano macho y guiso de callos en emulsión de cítricos, la croqueta de queso con gel de membrillo y polvo de nuez y la trufa de maracuyá y chocolate blanco con polvo de aove.