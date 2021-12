¿Qué puedo y qué no puedo hacer con un coche con la etiqueta C a partir de 2022?

Ya solo quedan unos días para que termine el 2021 y entremos en el nuevo año; y entre los muchos cambios que nos trae el 2022, hay uno que afectará a los vehículos con el distintivo medioambiental C, que corresponde a todos aquellos turismos y furgonetas con motor de gasolina matriculados desde enero del año 2006, y a todos aquellos vehículos diésel matriculados a partir del año 2014. También están dentro de esta categoría los vehículos de transporte de mercancías matriculados desde el año 2014, con independencia de si se trata de motores diésel o gasolina.

No obedecer la nueva normativa podría acarrear una multa de 90 euros.

Distintivo medioambiental C | Fuente: DGT FOTO: La Razón (Custom Credit)

Nueva normativa

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado septiembre la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS), que incluye, entre otros cambios, los referentes a las restricciones a todos los vehículos que entren en la Zona de Bajas Emisiones o ZBE. A partir del primero de enero del año 2022, todos estos vehículos podrán circular por la ZBE, pero solo si planean aparcar en un aparcamiento (público o privado) o en una reserva de estacionamiento no dotacional. Los únicos vehículos que estarán autorizados a aparcar en la Zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) serán aquellos que tengan un distintivo ECO o O emisiones.

Zona de Bajas Emisiones de Madrid | Fuente: Ayuntamiento de Madrid FOTO: La Razón (Custom Credit)

La sanción por no respetar la nueva ordenanza municipal ascenderá a los 90 euros, aunque se quedará en 45 con el pronto pago... la misma suma que contemplaba la multa de Madrid Central ante un acceso no autorizado. Eso sí, el sistema automático de control de cámaras no comenzará a emitir sanciones hasta el 22 de febrero a las 23:59, sino que se limitará a una comunicación de carácter meramente informativa sobre la naturaleza de la infracción. Pero en este periodo de transición, los conductores sí que podrán ser denunciados por los agentes de la autoridad repartidos de forma aleatoria en la zona.

Dos agentes de la Guardia Civil realizan un control de carretera | Fuente; Gustavo Valiente / Europa Press FOTO: Gustavo Valiente Europa Press

Otro de los cambios que trae esta nueva normativa es la ampliación de la Zona de Bajas Emisiones para incluir Plaza Elíptica, que es la zona que ha alcanzado el pico con los peores registros de dióxido de nitrógeno de la capital. Las autoridades de Tráfico aseguran que su aplicación supondrá una reducción del tráfico del 18 %, llegando a eliminar 1.472 vehículos en hora punta de la mañana.

Si tienes alguna duda sobre la aplicación de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible y sobre cómo puede afectar a tu vehículo, el Ayuntamiento madrileño ha habilitado un portal de consulta.

Cambios en el futuro

Por ahora, los únicos puntos de nuestro país que cuentan con una Zona de Bajas Emisiones son Madrid y Barcelona. Pero con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el Gobierno aprobó el pasado mes de mayo de 2021, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar con una de estas Zonas de Bajas Emisiones a partir del año 2023.