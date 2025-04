La Universidad Complutense elimina las becas de excelencia para alumnos de máster

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha eliminado las becas de excelencia para alumnado de máster, que el año pasado contaron con un presupuesto de 83.112 euros y recibieron 72 alumnos, según han confirmado fuentes de la UCM a Europa Press.

Se ha tomado esta decisión, según han explicado estas fuentes, para "priorizar las becas socioeconómicas de matrícula de grado y máster", ya que la situación económica de la Complutense es de "déficit estructural como consecuencia de una financiación insuficiente".

Dicha situación les ha obligado a una "reducción del presupuesto de gastos para el presente ejercicio 2025", según relató hace un mes el rector del complejo universitario, Joaquín Goyache, en una carta dirigida a la comunidad universitaria. El objetivo es reducir los gastos un 35%, según las fuentes consultadas.

Además, desde la UCM han argumentado que la Comunidad de Madrid ya amplió el presupuesto de ayudas directas para alumnos con una elevada nota media en enero de 2025 y, por lo tanto, ese alumnado de la UCM tiene otra vía para pedir la ayuda, han preferido "priorizar las socioeconómicas".

"Hemos convocado y presupuestado becas de matrícula de grado y máster por 900.000 euros, becas de ayudas al estudio Concepción Arenal por 320.000, becas de alojamiento por 90.000 y faltan algunas otras por convocar de refugio y planes especiales", han desmenuzado desde la Complutense.

Las becas de excelencia de esta universidad pública madrileña estaban presupuestadas con 83.112 euros en el curso 2023/2024 y alcanzaron a 72 alumnos, según se desprende de la publicación de la convocatoria. La ayuda consistía en la exención del 50% del importe a abonar por el estudiante en los créditos matriculados en primera matrícula y hasta un máximo de 60 créditos, con un límite de 1.400 euros. Uno de los requisitos para solicitarla era tener una nota media de al menos un 7,5 sobre 10, aunque el pasado curso, el último estudiante en recibirla lo hizo con un 8,72.

En cuanto a la posibilidad de que el alumnado de este curso se haya visto obligado a abonar una cuantía inesperada y de golpe, desde la UCM han explicado que esta beca "no se ha convocado este año, por lo que no han podido solicitarla". "Lo marcaron como opción en la matrícula, pero luego hay que esperar a que se abra la convocatoria para pedirla o no", han explicado desde la UCM.

Esta disminución del presupuesto para becas de la UCM se produce en un contexto de negociación entre el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Rey Juan Carlos y Alcalá) acerca del modelo de financiación más adecuado que se incluirá en la nueva ley de universidades que prepara el Ejecutivo regional, así como otras cuestiones como la elección del gerente o la prohibición de escraches.

Los rectores ya han advertido durante los últimos meses en reiteradas ocasiones de la "financiación insuficiente e insostenibilidad económica" que sufren y de la afectación que puede tener tanto en las infraestructuras como en investigación o el precio de matrícula. Por ello piden un modelo de financiación plurianual que les garantice más previsibilidad y estabilidad, una opción que se está negociando con el consejero del ramo.

El Gobierno regional, tras varias quejas de los rectores, aceptó finalmente aumentar la partida destinada a las universidades públicas en los presupuestos de 2025 en un 4,2%, hasta los 1.100 millones de euros. Además, se emplazó a negociar una financiación adecuada en la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que se encuentra en proceso de tramitación.