Goyache defiende la creación de la cátedra de Begoña Gómez: "Todo fue legal"

El rectora de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha defendido la legalidad de la cátedra extraordinaria de Transformación Social y Competitiva de Begoña Gómez en la comisión que investiga posibles irregularidades y un posible trato de favor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) respecto a la esposa del presidente del Gobierno, que desempeño el rol de codirectora. Goyache, que compareció para dar respuesta a los grupos parlamentarios sobre si hubo trato de favor con Gómez, detalló algunos hechos ya conocidos, como que acudió a Moncloa en julio de 2020, a petición de Begoña Gómez, para hablar sobre la dirección de esta cátedra extraordinaria. También aclaró que una cátedra extraordinaria "no requiere necesariamente que un catedrático esté al frente", lo cual abre la posibilidad de que un perfil como el de Gómez pueda asumir esa función, y que su creación se realizó mediante un convenio con Reale Seguros y la Fundación La Caixa. La cátedra se creó porque "por la relevancia temática que tenía para la universidad y su vinculación con la sociedad, así como a la necesidad de generar recursos económicos para la UCM".

Goyache precisó que esta cátedra en particular cuenta con una dotación de 136.000 euros, una cifra que consideró "muy bien dotada", aunque no se trata de la única ya que especificó que, durante su mandato, se han creado más de 70 cátedras extraordinarias.

Al ser consultado sobre un posible software del que se podría haber apropiado, presuntamente, Begoña Gómez, Goyache admitió no tener información concluyente. "No hemos recibido una respuesta oficial al respecto". Reconoció, sin embargo, una tramitación "deficiente" de facturas relacionadas con la cátedra, aunque defendió que, en su conjunto, la creación de la misma siguió de manera estricta la normativa vigente y que no se vulneró el reglamento de la universidad.

Sobre el perfil de Begoña Gómez como codirectora de la cátedra, Goyache indicó que en un inicio no conocía su currículum en detalle, y pensaba que era licenciada, aunque también puso énfasis en que "los codirectores de la cátedra no tienen responsabilidad académica, sino de gestión, no se les exige actividad docente, ya que el nombramiento es puramente administrativo".

El rector cerró su intervención defendiendo la legitimidad de la creación de la cátedra y destacando que la universidad se encuentra en una situación difícil económicamente, pese a lo cual, la universidad.