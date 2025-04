Los vecinos del incendio de Alcorcón: "Llegamos a pensar que era un atentado"

Sobre las 21:00 horas, los vecinos del edificio podían volver a sus hogares, una vez realizado el levantamiento del cadáver y haber garantizado el perímetro en esta calle Lilos, de Alcorcón, donde sucedía sobre las 03:00 de la tarde un incendio en un garaje en el que fallecían dos bomberos durante su intervención. Sin embargo, como una agente de Policía Nacional ya les había comunicado a los vecinos, hasta dentro de varios días no podrán volver a entrar al garaje y poder así recuperar sus vehículos, así como comprobar su estado. A pesar de la situación, los vecinos afectados mantuvieron la calma en todo momento y entendieron las medidas de seguridad adoptadas, comprendiendo la magnitud de la tragedia que había ocurrido. De esta forma, el garaje no recuperará su flujo habitual hasta que sea reacondicionado, limpiado y la seguridad esté garantizada.

Una vecina afirmaba a LA RAZÓN muy conmocionada que al principio «llegamos a temer que se tratase de un atentado terrorista, al escuchar las primeras explosiones». Comenzó a cundir el pánico entre los vecinos, que empezaron a salir corriendo de las casas. Los que no salieron, fueron mantenidos en confinamiento por la Policía en sus hogares, ya que era menos seguro salir, hasta comprobar la verdadera magnitud del incendio.

Durante toda la tarde, los vecinos se agolpaban en las inmediaciones de edificio afectado, entre la conmoción y la incertidumbre. Al menos, les consolaba que al haberse producido en pleno mediodía, no hubiese niños cerca. Otros sí estaban ya en su domicilio y tuvieron que ser también confinados. Por ello, la atención de los adultos fue fundamental para que no sufrieran ataques de ansiedad y que se sintiesen protegidos. Por parte de la Policía Nacional les comunicaron que durante toda la noche habría agentes dispuestos a facilitarles cualquier servicio o ayuda que necesitasen, así como informarles de cualquier otra novedad. No es el único incendio que ha sucedido en la zona en los últimos tiempos, por lo que se apreciaba a los vecinos especialmente sensibilizados con la dedicación de los cuerpos de seguridad y Bomberos. Entre los comentarios de los vecinos, muchos se preguntaban por cómo un accidente de coche puede acabar en una tragedia así, de la misma forma que también cuestionaban la seguridad que ofrecen los vehículos de hoy. De la misma forma, preguntaban constantemente por la evolución de los heridos que aún permanecían en la Unidad de Quemados de Getafe.

En el Centro Unificado de Policía y Bomberos local donde los compañeros mostraban una gran conmoción, no quisieron hacer ningún comentario de lo sucedido hasta que se aclare qué pudo fallar durante la intervención.