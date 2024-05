Vera Noor y su versión del chotis «Madrid» para modernizar la tradición castiza

La abuela de Vera Noor sufría de alzhéimer y llegó un momento en que solo se acordaba de las canciones. Entonces, cuando Noor la cuidaba, solo cantaban. «Era como darle al ‘play’. Me sentaba y cantábamos. Ella se ponía a cantar todo el repertorio del cancionero español: chotis, jotas, verdiales», cuenta Noor sentada en un césped del Jardín de las Vistillas. A Noor le «fascinaba», y una de esas melodías que aprendió de su abuela fue «Madrid», el chotis compuesto por Agustín Lara. Hace dos años, la artista madrileña de 25 años subió por San Isidro un vídeo a TikTok de su versión con guitarra de ese tema y se hizo «megaviral». El año pasado, volvió a tener repercusión en esas fechas y este, tras la insistencia de la gente, se ha lanzado con una versión personal y actualizada de ese chotis para atraer a más gente: «Creo que hacía falta: había ahí un hueco para modernizar la tradición madrileña».

Hace un año, pensó Noor: «Dos años de potra, lo dudo». Sin embargo, la canción tuvo mucho más alcance que el año del estreno, con casi un millón de reproducciones en Instagram. Por eso, este tercer año, dio espacio a su creatividad: «Me ha arriesgado un poco con esta versión electrónica. De hecho, tuve la duda de si sacar también en Spotify la versión acústica. Yo tenía miedo. Pensé: a la gente le ha gustado el acústico, a ver si saco la electrónica y la pincho. Pero dije: confía en el instinto», explica la artista, que asegura que ha tenido «muy buena acogida». Lo que más le ha sorprendido: «la cantidad de gente que no me conocía y me ha escrito diciendo cosas bonitas: que si la van a poner en su boda, que si he revivido a su abuela durante tres minutos».

No son solo los toques electrónicos, ni los sintetizadores, sino que Noor considera que su voz tiene un matiz «moderno». De hecho, algunos de los «haters» le achacan «no tener voz de chula, con chulería madrileña». Pero no había premeditación en renovar su canción. «La hice así porque es lo que me nace de forma natural. No había una intención de modernizarla, sino de hacerla mía. Al final, escucho mucha música electrónica y es inevitable que eso salga cuando hago música».

Para la cantante –@veranoor.mp3 en Instagram y en Tiktok– Madrid es su «casa», y no solo porque ha vivido siempre en la capital y nacido en El Escorial. «Madrid es un sitio que está abierto a todo el mundo, viene gente de todas partes de España. Los madrileños son gente muy abierta, muy alegre y muy amorosa, y creo que tanto en las personas, como en la luz de Madrid, que yo no la he visto en otro sitio, se respira una alegría especial», asegura.

Vera Noor, cantante de versión moderna de chotis. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

La conexión de Noor con San Isidro no es tanto con la celebración –este año ha sido el primero que se ha vestido de chulapa, y demuestra su compromiso al comprar tres claveles solo para posar en la foto– sino su «educación católica: Siempre me han parecido fascinantes las historias de los santos», dice Noor por San Isidro Labrador. «Yo creo que a la gente de Madrid le falta un poco de conexión con la tradición madrileña. Y puede estar un poco ligado a que la gente es de todas partes. Nuestra cultura es ser multiculturales. Y eso se nota mucho. San Isidro comparado con la feria de Sevilla es como una fiesta mucho más pequeña. Muy bonita también, ¿eh? Y Me encanta».

Noor, que con el tiempo está empezando a «apreciar más Madrid», reflexiona sobre la identidad madrileña: «Creo que se está retomando. Lo que me ha encantado de subir este chotis a redes es que había tantos vídeos de gente joven, muy joven, vistiéndose de chulapa con mi canción de fondo, que me ha dado mucho gusto. Siento que hay una necesidad de conectar con nuestra identidad en las nuevas generaciones. Creo que nos hemos desconectado y que ahora la gente quiere otra vez como pertenecer y sentirse orgulloso de dónde viene».

Pero el repertorio de Noor no se resume exclusivamente a su chotis: en sus temas habla, sobre todo, del amor –«el motor más fuerte que hay para la creación artística». Tras su primer EP lanzado el año que viene, tiene previsto sacar el segundo después del verano –en el que estará incluido su versión del chotis.

Que Noor sea artista no es casualidad, la inspiración la tenía en casa: sus padres son pintores, y su casa estaba llena de cuadros. «Siempre me han inspirado mucho. Son los dos como muy espirituales, y creo que he sacado de ellos esa atracción hacia lo misterioso, lo sobrenatural o mitológico», dice Noor, que cree que la han apoyado mucho con su decisión de ser artista. Y, además, está su abuela, la que le enseñó el chotis: «Ella cantaba como Los Ángeles. Y además, era muy teatrera y no solamente cantaba la canción, sino que también te hacía los gestos de Sara Montiel, y te hacía los arreglos de orquesta, te hacía de la cara que ponía Sara Montiel, Era muy fuerte. Y entonces yo me enamoré, obviamente».