Veinte canciones dedicadas a Madrid: ¿Cuál es el mejor himno?

La vida en la gran ciudad siempre puede ser hostil. En Madrid, tampoco son fáciles las cosas. Sin embargo, en la capital cabe todo el mundo y muchos grupos de música y artistas nacidos en cualquier parte del mundo han hecho de Madrid su casa y le han dedicado algunas de sus mejores canciones. Porque, aunque pueda tener sus defectos, algo tendrá la ciudad, sus calles y sus gentes, si hay tantas canciones que hablan de ella. Algunas son conocidísimas y no pueden faltar en una lista de temas por obvios que sean, pero otras son menos conocidas y, siguiendo con la tradición, incluimos algunas de bandas jóvenes cuyos miembros proceden de fuera de Madrid que le han dedicado a su nueva casa una canción. Que cada uno elija el himno que prefiere.

1) “Pongamos que hablo de Madrid”, Joaquín Sabina.

No se puede empezar la lista sin la mayor obviedad. la lírica de Sabina describe perfectamente una ciudad de la que dan ganas a veces de salir corriendo pero que al mismo tiempo se lleva tan dentro que no puede no echarse de menos. Una letra que habla de la intimidad y de la decepción, de los sinsabores y del desengaño, de la vida en suma, convertida en ciudad. Primera canción, primer artista nacido fuera de la capital: Joaquín Sabina es de Úbeda (Jaén). Por cierto que también podríamos haber incluido en esta lista “Yo me bajo en Atocha”, así que esta primera entrada vale por dos.

2) “En las calle de Madrid”, Loquillo y los Trogloditas.

Su relación con la ciudad siempre ha sido especial. José María Sanz Beltrán, Loquillo, vino de joven y siempre se sintió en casa. Conoció el centro y los barrios. Admiró a Burning y a la cultura de rock & roll de la capital. Y otro catalán como loquillo, Sabino Méndez, escribió esta letra que plasma la vida en un momento de la historia de la ciudad con estos versos legendarios: “Búscame en las ondas alguien que hable para mí / Dile a Pepe Risi que ya puede sonreír / Él mató al silencio en las calles de Madrid”.

3) “Este Madrid”, Leño

Vamos a por el primer profeta del rock madrileño: Rosendo Mercado es el vecino más ilustre y esquivo de Carabanchel. Ya dulcemente retirado de los escenarios, Rosendo es autor de una extensa discografía que arrancó en Leño, un grupo imprescindible de la historia del rock español. El primer sencillo de su primer disco fue “Este Madrid”, una canción antielegíaca, con versos como este: “Es una mierda, este Madrid / Que ni las ratas, pueden vivir”.

4) “La puerta de Alcalá”, Ana Belén y Víctor Manuel

Volvamos al redil de los tópicos. “La puerta de Alcalá” es una canción compuesta por Bernardo Fuster y Luis Mendo, integrantes del grupo madrileño Suburbano, pero que alcanzó una enorme popularidad en la interpretación de Ana Belén y Víctor Manuel. Fue número uno en España y su letra hacía un recorrido por la historia de la ciudad que casi pasaba desapercibida ante el machacón estribillo que no hacía justicia al resto de la letra, que pasaba por Carlos III, quien levantó la Puerta de Alcalá “que ahí está viendo pasar el tiempo”. En la letra, había alusiones a la Guerra Civil, el “no pasarán” de la resistencia republicana, la dictadura franquista y hasta las protestas estudiantiles. Pero el público sólo podía escuchar ese estribillo terrible.

5) “Vente p’a Madrid”, de Ketama

Cambio de tercio estilístico. Ketama revolucionaron el flamenco con la fusión cocinada en Lavapiés y que Mario Pacheco y su sello Nuevos Medios supo apreciar con oído visionario. Esta canción canta la historia de un primo de Getafe que se marcha fuera y que echa mucho de menos la capital. El tema fue compuesto por Antonio Carmona y grabado junto a Toumani Diabate y Danny Thompson en 1988. Curiosamente, la canción pasó desapercibida hasta 1997, después de que fuera relanzada en “De aquí a Ketama”, el disco que dio fama al grupo. Además de una fusión flamenco-jazz latino, con más ingredientes de los segundo, es la mejor invitación que nunca se ha escrito de la ciudad de Madrid.

6) “Madrid”, Burning

Demasiado tarde aparece en esta lista los más grandes representantes del rock madrileño. Burning son los grandes tótems de una actitud y del rock hecho con el acento de la capital. Muestra de ello es que le dieron el nombre de la ciudad a su disco de debut, pero no piensen que era para sacar pecho, sino, más probablememnte para todo lo contrario. Aquí una muestra de lo que cantan: “Ah no, sin vivir en Madrid no lo entenderás / Ah no, no podrás, ah no, no podrás / Hey, Madrid te odio, pero qué le voy a hacer / No puedo dejarte y quedarme sin mujer / Tendrías que sentir las caricias de Madrid sobre tu piel / Y escribir con tu sangre “Madrid, eres mi mujer”.

7) “Balada de Madrid”, de Moris

Mauricio «Moris» Birabent, figura del rock argentino, sentó las bases del estilo también en España. Moris llegó a madrid en 1975 huyendo del clima político en su país y se encontró una ciudad que bullía precisamente en el cambio y la apertura política. Se convirtió en figura de culto y dejó algunos regalos a la ciudad. Una podría ser “Nocturno de princesa”, escrita en “El VIPs de Princesa”, pero quizá “Balada de Madrid” sea uno de esos himnos improbables a la ciudad: “Ya es muy tarde en la Gran Vía / Sin pasta no hay alegría / Y con pasta, porquería / Mejor, me voy a dormir / En Madrid despierta el día”.

8) “Lady Madrid”, de Pereza

Imposible no mencionar entre los candidatos firmes a cantar la ciudad al dúo de la Alameda de Osuna, formado por Rubén Pozo y Leiva. cada uno de los dos escribió una canción de amor con Madrid de trasfondo. El primero escribió “Madrid”, en la que cantaba “Traigo rosas rojas para ti / Eres mi rincón favorito de Madrid” y celebraba las “Noches de Siroco, terracita Antón Martín / Y ese bar de Tirso que te gusta tanto a ti / Por la espina dorsal de la gran vía / Derrapa una sirena de la policía”, una fotografía de la ciudad de noche. Mientras, Leiva escribió otra más famosa carta de amor a una chica que no es otra cosa que una ciudad. O una ciudad encarnada en piernas de mujer a la que miran los gatos. La canción, además, celebra a Burning, Los Ronaldos (madrileños ambos) y Lou Reed. “Con más noches que la luna” y “más viciosa que ninguna pero tan difícil de coger” son versos que pueden aplicarse a una persona o a una ciudad. Una carta de amor al rock y a una ciudad.

9) “Madrid”, de La Fuga

La banda de Rulo, formada en Reinosa (Cantabria) también dedicó una canción a la capital con un trasfondo amargo. De nuevo, mezclando la ciudad y el amor a una mujer: “Dame pa’ olvidar un sitio menos gris / Llevo aquí sólo dos días y se me ha olvidado reír / Hoy no estoy pa’ nadie, nadie está pa’ mí / Este corazón podrido se ha cansado de vivir. No fue buena idea venir hasta aquí / No te iba a olvidar por venir a Madrid”. A veces está claro que es mala idea ir a Madrid si de lo que huyes no te puedes escapar.

10) “Mazo”, de Camellos

Las bandas nuevas siguen dedicándole canciones a la ciudad tirando de humor y de ironía. Camellos, integrada por un estadounidense, dos aragoneses y un castellano y que, aunque pueda parecer un cachondeo, que lo es, también es una celebración de una ciudad. Su primer disco llevaba por nombre “Embajadores”, el barrio en el que vivía el cuarteto. El agua de Madrid, el lenguaje de la calle y los disparatados precios junto a otros tópicos son introducidos en este delirante videoclip por un taxista que proporciona una pastilla para un viaje al Matrix de Madrid. Genial.

11) “Madrid”, Xoel López

Después de muchos años viviendo en la capital, dejándola por otro continente y regresando, el gallego se sintió con ganas de escribirle una canción a los sinsabores de sus recuerdos en la que hoy sigue siendo su casa. Esta canción, cuyo videoclip arranca con un atasco, se pregunta “si me abrazaste o me engulliste, si me besaste o me curtiste”. A una ciudad que es “Madrid de todas las suertes”.

12) “Madrid”, de Karavana

Otro grupo joven que le canta a la ciudad. Esta banda formada por tres sevillanos y un gallego y formada en 2018 también tienen su particular relación de amor odio con la ciudad. “Y me gustaria decir que no me mola salir de Madrid / Pero me gusta con tal de verte a ti”.

13) “Madrid”, de Mecano

Con ritmo discotequero y la voz de Ana Torroja, los superventas Mecano también tenían algo que decirle a la ciudad. Y aunque lo musical pueda ser más discutible, el mensaje es impecable. “A unos les toca en Gambia / Y a otros en Pekin, oh / Y a mi me tocó nacer / En Madrid, en Madrid. / Y no es un trauma / Ni un orgullo para mi, eh / ¿Por qué no me dejaron elegir? / ¡Oh, Madrid!”. Además, plasmaba algo que los madrileños saben bien: en Madrid no está el aire más limpio del mundo: “Alguna gente no lo puede soportar / Yo ya sin humo no sé respirar, respirar”.

14) “Calles de Madrid”, de Quique González.

El cantautor madrileño, “exiliado” hoy en día en Cantabria, dedicó en su día esta canción a la ciudad y sus dominios predilectos. Y a sabemos que González frecuentaba el Parque de Berlín, pero no sólo eso: “Desde Las Ventas, hasta Chamberí, fumando a medias en las Calles de Madrid”.

15) “Aquí no hay playa”, The Refrescos

No nos pongamos tan intensos. Hay que darle humor a las miserias propias, tanto individuales como colectivas. Eso hicieron Los Refrescon es este clásico veraniego. Era 1986 y en esta canción se habla de lo que no tiene Madrid... y por supuesto de lo que sí tiene. “Podéis tener Retiro, Casa Campo y Ateneo, podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos, podéis tener Corrala, organillos y chulapas, pero al llegar agosto, ¡vaya, vaya!, aquí no hay playa”.

16) “Gran Vía”, Antonio Flores

Formó pare del tercer trabajo de Antonio Flores, de 1988. “Gran Vía” fue el sencillo y el título de su tercer trabajo y, cuando la escribió ya no había tranvías aunque los cite en la canción.

17) “Bravo Murillo”, de La Paloma

Seguimos con las calles de Madrid, en este caso, la entrañable Bravo Murillo, una larguísima avenida con su mezcla de comercios y de vecinos de todas partes. Una avenida tan larga que a veces da para ponerse filosófico y enfrentarse a la existencia mientras se toma una caña en una terraza con preciosas vistas al tráfico. El tema, de los debutantes La Paloma, combina a la perfección la angustia existencial y el amor, con Madrid de fondo.

18) “Pobre Madrid”, de Barón Rojo.

Que ningún aficionado al heavy se sienta discriminado. Barón Rojo dedicaron esta canción a su ciudad, una verdadera defensa contra el mal nombre que la política a veces le otorga a la capital: “Núcleo central / Del huracán / Pobre Madrid / Rompeolas del país / Mar de alquitrán / Feudo estatal / Pobre Madrid / Gran excusa nacional”.

19) «Madrid», de Caskärrabias

Menos conocida pero muy sentida es esta canción de la banda madrileña, guardianes de las esencias de rock de la capital. Pertenece al álbum «Vamos A Liarla» y seguramente tiene mejor letras que casi todas las anteriores, pese a ser poco conocida por el gran público. “Mira que es extraño, quiero irme de aquí y a la vez lo sigo amando. No es que sea extraño, en sus calles aprendí a seguir luchando, a seguir luchando, aquí en Madrid”.

20) “Madrid”, de Agustín Lara

Queda para el final, porque es la mayor obviedad de todas. Un chotis titulado Madrid tiene poca competencia para ser considerado himno oficioso de la ciudad. Y además, escrito por un mexicano y desde la distancia. Con una letra sencilla y hermosa que captaba la esencia de los madrileños. Pocas canciones representan mejor a todas las anteriores.