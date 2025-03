Un viaje en ilustraciones por las curiosidades de Madrid

A veces solo basta con pararse y mirar hacia arriba. Pararse y mirar, del kilómetro que hay desde el Casino de Madrid hasta la Puerta de Alcalá: las fachadas, las balaustradas, las esquinas, las cornisas. «Esa parte de Madrid es maravillosa y nos pasa desapercibida», cuenta por videollamada la ilustradora Amparo Duñaiturria (Madrid, 1967). Para ella era tan evidente esta omisión de los detalles de la ciudad en la que nació que, tras la pandemia, se puso a hacer lo que siempre quiso: en vez de ilustrar para los demás, escribir sus libros. El más reciente de ellos es «Cuaderno de bitácoras de Madrid. Un viaje por la riqueza artística y cultural de la comunidad autónoma» (Almuzara, 2025), en el que hace un recorrido por los secretos ocultos de la capital a través de más de 300 ilustraciones acompañadas de textos.

En Madrid se reconoce un turista: es alguien que se para y mira para arriba. Eso le decían a Duñaiturria, que tiene experiencia en fijarse en lo más cotidiano: cuando vienen sus amigos ella suele hacerles recorridos para que conozcan la ciudad. «Los de Madrid estáis acelerados, me decían. No veis por donde pasáis. Es verdad que nosotros lo hacemos», cuenta. Y es que ella tenía experiencia. «Los recorridos que yo hago por Madrid los hago como a mí me me han enseñado. Recuerdo ir como mi abuela o con mi padres y me enseñaban Madrid como si fuera un poblachón grande de comercio, de gente trabajadora, de gente de fuera, donde todo el mundo era bien recibido». Por eso: «Decidí bajar de las alturas y dibujar todos esos elementos que por las prisas, por el ritmo de vida actual, por el lugar donde están pasan inadvertidos».

Ilustraciones Madrid Amparo Duñaiturria

En su libro no hay grandes panorámicas ni fotos turísticas o de edificios completos: hay detalles como puertas, esculturas, chaflanes, ventanales, frontones. «Tiene unas 300 ilustraciones. Quería poner el detalle en lo que pasa desapercibido, con textos muy claros, muy concisos, para que se pudiera leer cómodamente». Un Madrid ilustrado con trazo negro, sin distracciones. «Está hecho a una sola tinta, evidentemente en negro, porque el color muchas veces distrae. Mi objetivo era centrarnos en los detalles».

El resultado es una guía personal y artística. «Madrid no es la ciudad más antigua, ni la más monumental, ni la más grande. Pero tiene excepciones. Tiene algo especial. Es cómoda, es segura, está bien comunicada. Y luego tiene una oferta museística brutal. Solo el Paseo del Prado ya es increíble. Es que te podrías pasar un día entero solo visitando museos», cuenta Duñaiturria, que asegura que mucha gente le ha dicho que de fuera conocen Madrid como «la ciudad de los mil museos».

Su trazo se fija en lo que no se suele mirar. «Cuando estoy en el Museo del Prado, o en la entrada de Velázquez, me fijo en la escultura que hay en el tímpano. Nadie la ve. Y ahí te está contando por qué se fundó el Prado. Pero no miramos. O miramos sin ver».

Lo curioso, dice, es que cada vez más madrileños se están interesando por su propia ciudad. «Antes venía la gente de fuera a conocer Madrid. Ahora es la propia gente de Madrid la que quiere conocer Madrid, y eso está muy bien». Ella misma, nacida en Santa Cristina, bautizada en la Almudena y criada sus primeros meses en la calle de la Villa, se siente parte del madrileño típico: padres madrileños, abuelos de fuera. «Represento ese perfil. Mis abuelos paternos venían de Durango y los maternos de Valencia. Mi padre era arquitecto, mi madre de Filosofía y Letras, mi hermana de Historia del Derecho. En casa el humanismo estaba muy presente».

Ilustraciones Madrid Amparo Duñaiturria

La autora reivindica también lugares muy conocidos y visitados pero que no conocemos completamente. «Madrid es un museo al aire libre. Para mí El Retiro es un sitio espectacular. El andar por un parque que ha sido parque de reyes, que ahora está abierto a la gente. Es un privilegio poder pasear por ahí». Y añade otros: «Nadie conoce, por ejemplo, el Campo del Moro, o el paseo por detrás del Palacio Real, o la zona que va hacia San Francisco el Grande. La gente cuando viene me dice: “Anda, no sabía que esto estaba aquí».

Tiene también cosas la ciudad que le resultan una «delicia». «La cantidad de casas museo que tenemos que enseñan la evolución de la ciudad. Desde las casas de malicia del siglo XVI hasta por ejemplo en Alcalá de Henares, la casa de Cervantes, del siglo XVI. Luego tienes del siglo XVII la casa museo de Lope de Vega o tienes la Posada del Peine, que es bárbara, o el Museo del Romanticismo». Y es que ella cree que muchas de estas son casas vulgares de la gente corriente y otras son casas más de gente más ricas. «Y eso convive en el centro. Esa mezcla del chulapo, de la gente de la calle… el mismo chotis o el cocido».

Aunque se le escapa una crítica a la Almudena. «No me gusta nada. Me parece la más fea de España. Es que no pega. Pero también es verdad que hay que entender por qué Madrid tardó tanto en tener catedral. Porque dependía de la archidiócesis de Toledo. Hasta que no se acabó el diezmo no se pudo construir». En cambio, se declara enamorada de San Francisco el Grande o del monasterio del Escorial. «Antes de entrar con la gente al Escorial, les hago rodearlo. Para que entiendan la dimensión del edificio, su entorno. El arte, el disfrute y la naturaleza van de la mano».

En su libro, propone una pausa y verlo como un acompañante. «El libro está planteado como si lo hiciera alguien que viene de fuera y no conoce nada de Madrid. Está dividido entre historia general y recorridos por distritos. En cada uno, lo curioso, lo que no te puedes perder. No es un libro para leer en la biblioteca. Es para andar con él e ir comprobándolo».