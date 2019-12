Las grandes empresas españolas se suman al objetivo 1,5ºC

El número de empresas que se han comprometido a actuar de acuerdo con el límite de 1,5ºC se ha duplicado desde el pasado mes de septiembre cuando tuvo lugar la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas en Nueva York. Paul Polman, CEO de Unilever, anunció ayer en la Cumbre del Clima en Madrid que «ya son 177 las compañías comprometidas a reducir sus emisiones. Empresas que, con una capitalización de mercado de más de 2,8 billones de dólares, tienen 5,8 millones de empleados en total y que se han adherido a la iniciativa «Business Ambition for 1,5°C. Our Only Future».

«Si estas compañías pueden hacerlo esta medida puede servir de ejemplo para los países, para que puedan aprobar mayores reducciones en Glasgow», añadió Polman.

«La gente está demandando a las empresas que sean ambiciosas en la lucha contra el cambio climático y los signos se están produciendo. Si ya tenemos el doble de empresas hoy que en Nueva York, para la COP26 tendremos más», aseguró. Polman también hizo hincapié en que «la carrera de empresas ganadoras y perdedoras ya ha comenzado. Claro que hay riesgos (al asumir el citado compromiso), pero se trata de estar ahí en el futuro».

Entre las compañías más recientes en sumarse se encuentran la firma de moda y belleza Chanel, la cadena de supermercados británica Tesco, la cervecera danesa Carlsberg, Landsec y el International Airlines Group.

Entre las 177 hay más de una docena de grandes empresas españolas como Acciona, Telefónica, Iberia, Iberdrola, Siemens Gamesa Renewable Energy... En la presentación, José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, hizo un llamamiento para pasar de «los objetivos voluntarios a los compromisos obligatorios» con el fin de hacer frente a la emergencia climática. Entrecanales hizo hincapié en que hace falta un desarrollo «inteligente» del artículo 6 del Acuerdo de París y abogó por un mercado del carbono efectivo.

También solicitó que las entidades financieras operen como «facilitadoras» a la hora de descarbonizar las economías, ya que «hace falta una ‘‘taxonomía’’ que diferencie entre las compañías que contribuyen a la descarbonización y las que no lo hacen». Algo que podría hacerse, por ejemplo, multando a quien contamine como ha instaurado Canadá, por ejemplo. Por último, demandó «soluciones coordinadas para asuntos clave» como la purificación del agua, la movilidad y la energía limpia, e hizo hincapié en la importancia de exigir transparencia.

En cambio, ayer, en otro evento de la COP25, hubo un «pinchazo»: solo ocho países más se han comprometido a ser neutros en emisiones para 2050. En total, son 73 los que se han sumado a este reto, como anunció Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente de Chile. Es decir, solo ocho gobiernos más de los que se sumaron a la Alianza por la Ambición Climática en septiembre. Ahora bien, el número de ciudades y empresas que se han comprometido a lograr emisiones netas nulas ha aumentado de manera destacada. En septiembre eran 10 regiones, 102 ciudades, 93 empresas y 12 inversores; ahora son 14 regiones, 398 ciudades, 786 empresas y 16 inversores que movilizan 4.000 millones de euros. Estos territorios representan a más de 650 millones de personas por todo el mundo.