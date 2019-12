Los países en desarrollo se muestran “decepcionados” por no resaltarse la financiación a largo plazo

Uno de los debates más arduos ha sido el referido al párrafo 13 de financiación a largo plazo. Egipto fue el primer países en denunciar que el artículo que se quería aprobar no era el acordado durante la madrugada: “Es una verdadera lástima esta decisión (posponer dado el desacuerdo su aprobación en la siguiente COP) y no es la única. El grupo africano ya mostró su decepción con los mecanismos de transferencia de tecnología. Y nos alarma que ahora no se destaque la importancia de la financiación. Quiero que lo tengan en cuenta para cuando piden a los países en desarrollo que sean más ambiciosos en sus reducciones (de emisiones). Y que esto pase ahora ante la emergencia climática... no sé ni qué decir... Colegas aumentar la ambición es importante, deberían replantearse por qué no pueden subrayar la importancia de la financiación. No estamos aquí para decir buenas palabras, aplaudir... estamos para trabajar en un conjunto de medidas que nos permita avanzar”.

Las palabras fueron subiendo de tono a medida que más países se fueron sumando hasta un total de 10, entre ellos varios grupos. Así, Arabia Saudí manifestó en el plenario que “los países desarrollados hablan, prometen, pero luego no cumplen. Es una lástima que se ponga en entredicho este punto del programa pese a que hemos dado a los países desarrollados el párrafo que querían” respecto a otro punto. “Estamos muy decepcionados. Parece que no nos estamos tomando en serio la emergencia climática”.

A lo que la UE le respondió que “tenemos un objetivo a largo plazo para conseguir financiación climática después de 2020. Afirmar con vehemencia que no nos interesa la financiación a largo plazo no me parece correcto. Vamos a seguir hablando de ella, pero que se baje un poco el tono”.

Gesto que Egipto agradeció: “Celebramos las declaraciones de la UE de que el debate continuará. Valoramos muchísimo los países que han duplicado su financiación como Alemania, Reino Unido...”. La aprobación del texto sobre financiación a largo plazo queda en cualquier caso aplazado a 2020.

Me sumo a las decisiones que exigen más compromiso ante la emergencia climática. El nivel de riesgo futuro depende de lo transversal y sólida que sean las medidas de mitigación y adaptación.



EL presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valoró de forma positiva la cumbre, alabó el “compromiso y significativo apoyo demostrados por la sociedad española ante este gran desafío”, y dijo que “Me sumo a las decisiones que exigen más compromiso ante la emergencia climática. El nivel de riesgo futuro depende de lo transversal y sólida que sean las medidas de mitigación y adaptación”.